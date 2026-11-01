Trump retoma retórica de una invasión a Cuba

La febril campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratando de captar votos para los candidatos del Partido Republicano en las elecciones de medio término de este martes, con las encuestas en contra, lo llevaron a reavivar el viernes 23 de octubre la retórica de una posible invasión a Cuba en un mitin ante seguidores en Florida, estado con amplio porcentaje de población con orígenes en la isla, prometiendo que enviaría buques de guerra a sus costas al terminar el conflicto en Irán.

En su habitual forma de expresar sus discursos, predominantemente supremacistas, manifestó que “haremos una pequeña escala, lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, (luego) esos hermosos barcos pasarán por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a (el secretario de Estado) Marco Rubio, para que termine de cerrar el trato”.

El líder republicano no tomó en cuenta al pronunciar sus palabras que han pasado ocho meses desde que conjuntamente con Israel inició la guerra no provocada contra la República Islámica y todavía, pese a haber proclamado la victoria en numerosas ocasiones, no se vislumbra una salida al conflicto, cuyos combates probablemente se reanudarán después de los comicios del 3 de noviembre, como él mismo ha dicho varias veces.

Además, si bien su promesa se dio en el marco de esta campaña electoral en busca del voto de los latinos radicados en ese estado, esto parece no haber funcionado, pues esta semana una encuesta de la Universidad de Florida y YouGov reveló que 47,5% de estos votarán por los candidatos demócratas y 38,5% por los republicanos, es decir, una diferencia de 9 puntos.

No es la primera vez que Trump hace amenazas directas contra la mayor de las Antillas. En rueda de prensa el 21 de mayo recalcó que “otros presidentes han examinado esto durante 50 o 60 años. Pareciera que yo voy a ser el que finalmente lo haga (invadir)”.

En otras oportunidades, tal y como lo hizo contra Venezuela, también recalcó que “todas las opciones están sobre la mesa, absolutamente todas. La opción militar siempre está ahí, si es necesaria”.

A esto debe agregarse el recrudecimiento del bloqueo energético en contra de la isla, el cual impide que no ingrese petróleo en lo que va de año, salvo por un par de buques de Rusia que no han amainado la situación. La isla ha sufrido ocho apagones nacionales en estos meses y vive una profunda crisis humanitaria, como han denunciado distintos organismos internacionales.

Reacciones. Pese a tales amenazas, ni los gobernantes ni el pueblo cubano se han dejado intimidar, como lo hizo saber el presidente Miguel Díaz-Canel tan pronto se produjo el discurso en Florida: “Ningún agresor encontrará rendición en Cuba. Esta bandera, este cielo y esta tierra la defenderemos al precio que sea necesario”, recalcó.

Los “de a pie” también han manifestado su clara posición de rechazo a las pretensiones de invadir su territorio:

“Llevamos más de 60 años bajo la presión de Estados Unidos. Hemos pasado la crisis de los misiles, el Período Especial y miles de agresiones. Que venga Trump a decir que nos va a invadir o rodearnos de barcos no nos impresiona, este pueblo sabe lo que es defender su tierra y no nos va a amedrentar con sus discursos”, expresó a medios internacionales Mario L, un jubilado residente en La Habana Central. Las autoridades han recalcado que ante la agresión externa encontrará respuesta en su doctrina militar defensiva histórica, bajo el concepto de guerra de todo el pueblo, que movilizaría a las Fuerzas Armadas Revolucionarias junto a las milicias locales civiles en un conflicto de desgaste para el enemigo.

El general Raúl Castro también está en la mira de Washington

Raúl Castroi Foto Prensa Latina/archivo.

Las arremetidas de la administración Trump contra Cuba no se han limitado al recrudecimiento del bloqueo energético. A toda una variada gama de sanciones y las amenazas de intervención militar, también se han sumado los ataques contra un objetivo más que simbólico, el general y expresidente Raúl Castro, de 91 años, hermano del legendario comandante Fidel Castro y también héroe de la Revolución.

El 26 de mayo, el Departamento de Justicia lo acusó por “asesinato y conspiración criminal”, por su supuesto vínculo con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, que en febrero de 1996 intentaban ejecutar acciones ilegales en las cercanías de las costas de la nación caribeña. El 19 de octubre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió una orden de arresto en su contra por esas causas.

De nuevo, el presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó enérgicamente: “Es un montaje que tiene un claro trasfondo electoral y político, buscando justificar la continuidad del bloqueo económico y el castigo colectivo contra la población”.

Varios países condenaron la orden. China expresó que “constituye un claro abuso de medidas judiciales y una intromisión infundada impulsada por motivaciones políticas”.

Canciller cubano espera que EEUU cambie su política

El canciller cubano recordó que, desde enero pasado, las medidas de EEUU se han intensificado y vuelto más cruel con el establecimiento de un bloqueo energético. Foto X @BrunoRguezP

En una entrevista concedida a The New York Times en Español, El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla resumió la estrategia de la Revolución en seis palabras: “Por el tiempo que haga falta”.

Frente a la campaña de presión más intensa en décadas bloqueo petrolero, sanciones escalonadas, amenazas de buques de guerra, el canciller proyectó la serenidad de quien ya ha visto naufragar a otros: “La política de EEUU hacia Cuba cambiará. Tiene que cambiar. Es inevitable”, sentenció.

Su argumento es el de la aritmética histórica: “Desde hace 60 años, la política de EE.UU. hacia Cuba no ha funcionado”, recordó, “mientras que la política de Cuba de resistir y adaptarse a esa agresión sí ha funcionado”.

Catorce presidentes estadounidenses han pasado por la Casa Blanca desde el inicio del cerco, y ninguno ha podido doblegar a la Isla: unos se fueron por las urnas, otros por el tiempo, y Cuba sigue ahí, instalando parques solares y levantándose cada mañana.

Mientras Washington busca “figuras maleables” y recluta espías a través de las redes sociales, La Habana juega a lo que mejor domina desde el año 1959: la resistencia creativa con vista puesta al futuro. Trump durará, como mucho. Cuba, como siempre, durará mucho más, dijo Rodríguez.