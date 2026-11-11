Türkiye apuesta por un desarrollo basado en el respeto a la naturaleza

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, resaltó este miércoles la política ambiental de la nación con los principios culturales y tradicionales de su sociedad, al destacar el respeto por la naturaleza como un valor fundamental de su historia y civilización.

«La tierra es algo valiosísimo que se nos ha encomendado para que lo protejamos», expresó durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en el Centro de Exposiciones de Antalya, en Türkiye, hasta el 20 de noviembre.

En su intervención, transmitida por Venezolana de Televisión, el mandatario turco destacó las enseñanzas de los antepasados de ese país con respecto a la conservación de los recursos naturales y la importancia de proteger la naturaleza.

«Quien corta un árbol vivo, corta una cabeza. Para nosotros el pan es una bendición, el agua es sagrada, los árboles son la vida y estos principios constituyen la brújula que nos guía a nuestras políticas y, cuando estudiamos, cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos en cuenta todo y, con arreglo a nuestra meta de misión es cero, nosotros seguimos avanzando hacia un desarrollo limpio», indicó.

En este sentido, Erdoğan defendió la necesidad de mantener la esperanza y actuar frente a la crisis ambiental, incluso ante las dificultades.

«No hay que perder esperanza y que, aunque algunos piensen, puesto según el principio por el que nos veamos, aunque mañana se acabe el mundo hoy, no abandonemos, plantemos semillas», añadió.

En materia de políticas públicas, Erdoğan destacó que se avanza hacia un modelo de desarrollo limpio mediante la transformación de sectores estratégicos como la energía, la industria, el transporte y la agricultura.

«Estamos reestructurando todos nuestros sectores de la energía, la industria, el transporte, la agricultura y lo hacemos embarcándonos en la senda de la descarbonización y haciendo que la energía limpia sea el centro de nuestra economía», señaló durante su intervención.

De igual forma, resaltó el aumento de la capacidad de almacenamiento energético a más de un 60%, así como mencionó que en Türkiye se promulgó una ley sobre el clima que permitió fortalecer el marco jurídico e institucional necesario para avanzar en esta transformación.

Por otra parte, resaltó la cooperación entre su país y otras naciones, haciendo mención a Australia, como un elemento clave para impulsar la lucha contra el cambio climático.

«Decidimos que esta sería la COP de la implementación y que sería un modelo para futuras conferencias, y creo que hay una diferencia, un elemento que va a destacar de esta COP y es esa alianza única, singular que tenemos con Australia. Estamos hablando de dos países que están separados por miles de kilómetros y cooperamos y esto, sin duda alguna, dará un impulso importante a la lucha contra el cambio climático», añadió.