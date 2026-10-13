Un ciberataque a supermercados en Europa provoca pérdidas millonarias

Varios supermercados de Francia, Bélgica y Países Bajos dieron a conocer que fueron víctimas de ciberataques que afectaron el funcionamiento de los congeladores, generando pérdidas millonarias.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, en Bélgica y Países Bajos se vieron afectados los grupos Delhaize y Albert Heijn.

En este caso, las cadenas desconectaron algunos sistemas, lo que los llevó a suspender sus servicios de entrega a domicilio.

El daño más grande se registró en Francia, detalla un despacho de la agencia de noticias, donde los ciberataques perpetraron el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se dañaran los productos.

Ante este hecho, el Gobierno francés inició una investigación para determinar las fallas de seguridad, centrándose en la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas afectados.

Además, se están realizando contactos con otros países de la Unión Europea para evaluar el alcance del daño.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó los ataques y subrayó la necesidad de aumentar la vigilancia en el sector alimentario.

«La seguridad alimentaria requiere más atención en todos los niveles, porque la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad», expresó en sus redes sociales.