El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) ratificó su solidez financiera dentro del sistema bancario venezolano al cierre del mes de octubre, tras mantener ubicaciones destacadas en los principales indicadores de gestión y crecimiento interanual.

En el renglón de cartera de créditos, la institución conserva la séptima posición del ranking nacional con una participación de mercado de 3,1 %. Al cierre de octubre, el volumen de financiamientos alcanzó los 122.508,03 millones de bolívares, cifra que supera ampliamente los 22.891,68 millones de bolívares registrados durante el mismo período de 2025.

A través de una nota de prensa de la entidad financiera se indica que el BDT reafirmó el séptimo puesto en el total de activos del sector bancario al concentrar una cuota de mercado del 3,6 %, lo que equivale a un saldo de 461.816,55 millones de bolívares.

En cuanto a las captaciones del público, la entidad financiera se consolidó en el octavo lugar con una participación de 3,3 %. Este indicador sumó un total de 212.484,54 millones de bolívares al término de octubre, frente a los 41.805,17 millones de bolívares contabilizados al cierre de octubre del año anterior.

Finalmente, en el balance de ingresos financieros acumulados, el Banco Digital de los Trabajadores obtuvo la octava casilla del ranking bancario nacional al alcanzar los 44.705,01 millones de bolívares, cifra que representa el 2,4 % de participación en el mercado.