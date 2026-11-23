El último partido del Torneo Clausura 2026 de la Liga FUTVE enfrentará a los dos equipos que no fueron derrotados en la primera ronda. Deportivo Táchira y Carabobo FC se enfrentarán el domingo 29 de noviembre en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal.

El duelo concentra el interés de aficionados y analistas, y también el de los mercados de fútbol como los de https://1xbet.pe/es/line/football, porque reúne al equipo más regular de la fase final con el campeón del Apertura.

Táchira, pleno de victorias

Los ganadores del Grupo B son el equipo que dirige Álvaro Recoba y han acumulado un total de 15 puntos ya que han ganado los cinco partidos que tenían que jugar. El equipo del Grupo B inicio la etapa final ganando el clásico partido contra Caracas también fueron victoriosos sobre la Academia de Puerto Cabello 0-1.

El 7 de noviembre obtuvo su boleto para la final con una victoria de 0-2 en Maturín ante Monagas, con goles de Rodrigo Pollero desde un penal y de Alexander Woiski. El arquero Alejandro Araque se mantuvo invicto en el arco en algunos de esos partidos. El equipo aurinegro tiene aún un partido más por jugar,el tradicional partido contra Caracas en San Cristóbal el 21 de noviembre.

Carabobo, la regularidad del campeón

Carabobo, dirigido por Daniel Farías, sumó 11 puntos en el cuadrangular A con tres victorias y dos empates. El 0-0 ante Deportivo La Guaira en el estadio Olímpico de Caracas le bastó para asegurar el primer lugar.

El portero Miguel Silva fue decisivo en los partidos clave, mientras que Eric Ramírez se convirtió en el goleador del equipo en la fase final. El liderazgo de Maurice Cova completó la base de un plantel que ya sabe competir en finales.

El cuadrangular A tuvo además una sorpresa. Metropolitanos, que había ganado la tabla general de la temporada, quedó eliminado en esta fase tras empatar 2-2 con Portuguesa en Acarigua, con un gol de Agustín Bianciotti en el tiempo añadido que no le alcanzó para seguir en carrera.

La Guaira, que llegó a la quinta jornada como único rival capaz de alcanzar a Carabobo, se quedó con seis puntos tras el empate sin goles y también se despidió de la lucha por la final.

Las dos campañas en la fase final

Dato Deportivo Táchira Carabobo FC Grupo Cuadrangular B Cuadrangular A Puntos 15 11 Balance 5 victorias 3 victorias y 2 empates Entrenador Álvaro Recoba Daniel Farías Nombre a seguir Rodrigo Pollero Miguel Silva

Un finalista habitual

Carabobo jugará su quinta final de torneos cortos en los últimos tres años. Ganó el Apertura 2024 y fue subcampeón en la final absoluta, conquistó el Clausura 2025 y volvió a quedarse con el subcampeonato de la temporada, y en 2026 levantó el Apertura tras vencer 2-1 a Academia Puerto Cabello.

El formato le da un incentivo adicional. Si gana en Pueblo Nuevo, será campeón absoluto de la Liga FUTVE 2026 sin necesidad de más partidos. Si se impone Táchira, ambos jugarán una final absoluta de ida y vuelta en diciembre.

Lo que miran los mercados

En una final a partido único, la localía de Táchira es uno de los factores más comentados. El aurinegro jugará en su estadio y llega con el registro perfecto de la fase final.

Del otro lado, Carabobo ha mostrado capacidad para sostener resultados con una defensa sólida y experiencia reciente en definiciones. Ese contraste entre un equipo que gana todos sus partidos y otro que no pierde suele reflejarse en cuotas más ajustadas de lo que sugiere la tabla.

Las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento para mayores de edad. Conviene fijar un presupuesto y evitar decisiones impulsivas en partidos de alta carga emocional.

Una final con dos objetivos

Para Táchira, el título del Clausura abriría la puerta a la final absoluta. Para Carabobo, ganar en Pueblo Nuevo significaría cerrar un año completo con los dos torneos en su vitrina.