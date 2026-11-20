Tyson Fury y Anthony Joshua pelearán por primera vez el 11 de diciembre de 2026 en el Principality Stadium de Cardiff. El enfrentamiento se confirmó el 24 de septiembre. Fury presenta 36 victorias, dos derrotas y un empate; Joshua acumula 30 triunfos y cuatro derrotas. Ambos fueron campeones mundiales del peso pesado.

Las apuestas de boxeo comparten tipos de mercados entre distintas categorías de peso. Tanto las apuestas canelo como los pronósticos sobre Fury–Joshua permiten distinguir tres resultados: el ganador del combate, el método de victoria y su duración. Los historiales profesionales de los boxeadores aportan datos para interpretar estos mercados, pero sus victorias anteriores no determinan el desenlace de una nueva pelea.

Los nocauts cuentan una parte de la historia

Fury suma 25 victorias por nocaut en sus 36 triunfos; Joshua registra 27 en sus 30. Las cifras describen sus carreras, pero no ofrecen por sí solas probabilidades para el encuentro anunciado. También importa cómo se desarrolla cada pelea: un boxeador puede ganar por decisión aunque haya derribado a su rival durante los asaltos.

El mercado de ganador del combate se centra en el resultado oficial. El método de victoria añade otra condición. Si Joshua vence por decisión, una selección a su favor como ganador puede acertar, mientras que una apuesta a su triunfo por KO o TKO no se cumple. La misma lógica vale para Fury.

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Los desenlaces principales se distinguen así:

Victoria por decisión: los jueces determinan al ganador al completarse la distancia pactada.

KO: el rival no puede continuar después de la cuenta reglamentaria.

TKO: el árbitro u otra autoridad autorizada detiene el combate antes de la decisión de los jueces.

La posibilidad de empate depende del resultado oficial y de las reglas del mercado elegido. No todos los pronósticos de ganador tratan esa opción de la misma manera.

Una segunda noticia amplía la cartelera

El 4 de noviembre se confirmó otra pelea para la misma función: Deontay Wilder contra Jai Opetaia. El campeón del peso crucero subirá al peso pesado para enfrentar al ex campeón Wilder, mientras Fury y Joshua mantienen su cita principal.

Wilder presenta 45 victorias, cuatro derrotas y un empate; 43 de sus triunfos fueron por nocaut. Opetaia conserva un récord invicto de 31–0.

El resultado y los asaltos no son lo mismo

El total de asaltos depende del tiempo oficial registrado hasta el final del combate, sin depender del vencedor. Si cada asalto dura tres minutos, la línea de más de 8,5 se sitúa en el minuto 1:30 del noveno asalto. La liquidación de una detención exactamente en esa marca depende de las reglas del mercado.

Mercado habitual Qué decide el resultado Ejemplo ilustrativo Ganador Vencedor oficial Fury por decisión Método de victoria Forma del triunfo Joshua por KO o TKO Total de asaltos Duración registrada Más de 8,5 Resultado por decisión Veredicto de los jueces Victoria por puntos

Un nocaut temprano puede resolver al mismo tiempo quién gana y cómo gana, pero deja fuera las selecciones que necesitan una duración mayor. Si la pelea llega a las tarjetas, la apuesta por decisión todavía requiere acertar qué boxeador recibe el veredicto.

Las apuestas responsables incluyen un presupuesto definido y límites de gasto claros para la función. La cita de Cardiff sigue programada para el 11 de diciembre; hasta que suene la campana final, los registros y los mercados describen posibilidades, no resultados confirmados.