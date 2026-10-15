¿Eres principiante? Todo lo que debes tener en cuenta a la hora de apostar en MMA

No se apuesta igual en todos los deportes. Es algo que los jugadores más experimentados saben, pero que puede parecer ilógico para los más novatos. No se trata solo de los mercados disponibles, que en muchos casos son idénticos, sino también de todos los factores que pueden afectar a los resultados.

Los deportes de lucha tienen una complejidad distinta a los demás. Por eso, hemos recopilado todo lo necesario para que un principiante pueda tomar mejores decisiones a la hora de apostar en MMA online.

¿Dónde apostar en MMA en línea?

Hoy en día prácticamente todas las casas de apuestas tienen aplicaciones o páginas web en las que puedes jugar. Encontrarás apuestas online de MMA con Novibet y muchas otras plataformas.

Para poder dar con estas apuestas deberás utilizar el menú de la app/web para desplazarte entre los deportes disponibles. Allí tendrás que pinchar en “MMA” o “Artes Marciales Mixtas” para ver todos los combates disponibles para apostar.

Cabe recalcar que la UFC no es el único evento en el que se puede apostar, por lo que en muchas ocasiones encontrarás más combates de los que podías llegar a esperar.

¿Qué tipos de apuestas hay en MMA?

Antes de apostar, es importante conocer los mercados más habituales.

Ganador del combate: El más sencillo es el ganador del combate, aquí solo tendrás que elegir quién crees que va a ganar el combate.

Método de victoria: En este caso, tendrás que predecir si el luchador ganará por KO o TKO, sumisión o decisión de los jueces. Cada opción tiene sus propias cuotas y condiciones.

Asaltos: Puedes apostar, por ejemplo, a que el combate terminará antes de que finalice un determinado asalto o a que llegará hasta el límite establecido.

Por último, algunas casas de apuestas ofrecen hándicaps y apuestas combinadas. Estas opciones permiten añadir condiciones adicionales al pronóstico o incluir varios combates en un mismo boleto, aunque acertar todos los resultados puede ser más complicado.

¿En qué debes fijarte antes de apostar en MMA?

No basta con conocer a los luchadores o haber visto sus últimos combates. En las artes marciales mixtas hay varios factores que pueden influir en el resultado.

El primero es el estilo de lucha. Algunos deportistas destacan por sus golpes y su capacidad para finalizar combates de pie, mientras que otros tienen más experiencia en lucha cuerpo a cuerpo y sumisiones. Analizar cómo encajan ambos estilos puede ayudarte a comprender mejor el enfrentamiento.

También conviene revisar el historial de cada luchador, sus últimos resultados y el nivel de los rivales a los que se ha enfrentado. Una racha de victorias no siempre significa que un deportista tenga ventaja, especialmente si sus oponentes eran de un nivel inferior.

Otro aspecto importante es la categoría de peso. Los luchadores compiten en divisiones concretas y deben cumplir los límites establecidos para cada una. Los problemas durante el corte de peso pueden afectar a su preparación, aunque no es posible determinar de antemano cómo influyen en el rendimiento.

Por último, presta atención al formato del combate, el número de asaltos y las posibles bajas o cambios de última hora. Una pelea por un título, por ejemplo, puede tener una duración distinta a la de otros enfrentamientos.

Consejos para principiantes

Si estás empezando, lo más recomendable es familiarizarte con las reglas de las MMA y comparar las cuotas antes de realizar cualquier apuesta. Evita apostar por un luchador únicamente porque sea famoso o tenga muchos seguidores.

También es importante establecer un presupuesto limitado y no intentar recuperar las pérdidas aumentando las cantidades apostadas. Las apuestas deportivas implican riesgos y no constituyen una forma garantizada de ganar dinero.