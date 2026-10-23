Estores enrollables: la solución práctica para refrescar el apartamento cuando el sol pega de frente

Quien vive en un apartamento con ventanales hacia el oeste sabe lo que pasa a partir de las tres de la tarde: la sala se convierte en un horno y el ventilador solo mueve aire caliente. Los estores enrollables de comprogar se han vuelto una de las alternativas más buscadas para frenar ese calor sin hacer obras, y su atractivo está en algo simple: filtran la luz, bajan la temperatura y no ocupan espacio.

El calor entra por la ventana, no por las paredes

Muchas familias venezolanas atribuyen el sofoco del hogar al techo o a la falta de brisa, pero el principal culpable suele estar a la vista. El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que cerca de tres cuartas partes de la luz solar que golpea una ventana común termina convertida en calor dentro de la vivienda.

En ciudades como Maracaibo, Barquisimeto o Valencia, donde las tardes superan con frecuencia los 32 grados, ese dato se nota en el cuerpo y también en el consumo del aire acondicionado. Cuanto más sol directo recibe el vidrio, más trabaja el equipo para mantener una temperatura soportable.

Por eso la primera barrera contra el calor no es un equipo nuevo, sino algo tan sencillo como una tela bien escogida frente al cristal.

Qué son los estores enrollables y por qué ganan terreno

Un estor enrollable es una pieza de tela tensada que sube y baja enrollándose sobre un tubo colocado en la parte alta de la ventana. Se maneja con una cadenilla lateral, aunque también existen versiones con resorte o con motor.

A diferencia de las cortinas tradicionales de tela gruesa, que acumulan polvo y caen sobre el piso, el estor queda pegado al marco y deja libre el espacio de la sala o del cuarto. En apartamentos pequeños, donde cada centímetro cuenta, esa diferencia pesa bastante.

Otro punto a favor es la regulación: se puede dejar a media altura para tapar solo la franja donde pega el sol y mantener la vista hacia la calle o hacia el cerro. Esa flexibilidad es la que muchos buscan cuando la luz molesta pero no quieren vivir a oscuras.

Cómo elegir la tela para sala, cuarto o cocina

No todos los estores enrollables funcionan igual. La tela define cuánta luz pasa y cuánto calor se bloquea, así que conviene pensar en el uso de cada habitación antes de comprar.

Tela screen o microperforada : deja ver hacia afuera, frena buena parte de la radiación y evita el reflejo en el televisor. Es la favorita para salas y oficinas en casa.

: deja ver hacia afuera, frena buena parte de la radiación y evita el reflejo en el televisor. Es la favorita para salas y oficinas en casa. Tela blackout u opaca : bloquea la luz casi por completo. Ideal para el cuarto de dormir, sobre todo si alguien trabaja de noche o si el alumbrado de la calle entra por la ventana.

: bloquea la luz casi por completo. Ideal para el cuarto de dormir, sobre todo si alguien trabaja de noche o si el alumbrado de la calle entra por la ventana. Tela traslúcida: suaviza la claridad sin oscurecer. Funciona bien en cocinas y comedores donde se quiere luz natural pero sin sol directo.

El color también influye. Los tonos claros por la cara exterior reflejan más radiación, mientras que los oscuros absorben calor pero ofrecen mejor visibilidad hacia afuera. Una opción equilibrada son las telas de doble cara: clara hacia la ventana y de un tono más cálido hacia el interior.

Privacidad sin renunciar a la claridad

En edificios donde las ventanas quedan frente a frente, como ocurre en muchas urbanizaciones de Caracas, la privacidad es casi tan importante como el fresco. Aquí el estor tiene una ventaja que pocos conocen: durante el día, una tela screen impide ver desde la calle hacia dentro, pero deja mirar desde dentro hacia fuera.

De noche el efecto se invierte, porque la luz encendida en la sala hace transparente el tejido. Quien quiera intimidad total a cualquier hora puede combinar dos estores en la misma ventana: uno screen para el día y otro opaco para la noche.

Los errores más comunes al instalarlos

El fallo número uno es medir mal. Antes de comprar hay que decidir si el estor irá dentro del hueco de la ventana o por fuera, cubriendo también el marco. Dentro queda más limpio, pero deja filtraciones de luz por los lados; por fuera tapa mejor y protege más del calor.

El segundo error es olvidar las rejas, los aires de ventana y las manillas. En muchos apartamentos el equipo de aire está empotrado en la parte baja del ventanal, y un estor que baja hasta el final choca con él. Medir con calma esos obstáculos ahorra devoluciones y dolores de cabeza.

Tampoco conviene escoger la tela solo por el color de moda. Una sala con sol directo de tarde necesita un tejido técnico, no una tela decorativa fina que a las cuatro de la tarde dejará pasar todo el resplandor.

Cuidados frente al polvo, la humedad y el salitre

El clima venezolano exige un mantenimiento básico. En zonas costeras como La Guaira, Puerto La Cruz o Margarita, el salitre se pega a la tela y a los mecanismos, así que es buena idea pasar un paño húmedo cada pocas semanas.

En ciudades con mucho polvo o cerca de avenidas transitadas, basta con aspirar la tela con un cepillo suave una vez al mes. La mayoría de los tejidos screen admiten agua tibia y jabón neutro, siempre sin frotar con fuerza ni usar cloro.

Durante la temporada de lluvias conviene vigilar que el estor no quede enrollado mojado. Si la ventana se queda abierta y entra agua, lo mejor es bajarlo por completo y dejarlo secar extendido para evitar manchas y mal olor.

Un cambio pequeño que se nota en el día a día

Instalar estores enrollables no resuelve todos los problemas de calor de una casa, pero sí cambia la forma de vivir las tardes. La sala se vuelve habitable, el cuarto se mantiene fresco a la hora de la siesta y el aire acondicionado deja de trabajar a máxima potencia.

Para muchas familias, la pregunta ya no es si vale la pena cubrir las ventanas, sino qué tela elegir para cada espacio. Y en un país con tanto sol como Venezuela, esa decisión puede marcar la diferencia entre aguantar el calor y convivir con él.