Veintiún minutos más por semana parecen poco, pero describen un cambio en el tiempo libre. El 29 de octubre de 2026, EMARKETER, Starcom y GWI publicaron Global Media Intelligence 2026: el consumo semanal de videos cortos creció 21 minutos a escala mundial. El estudio compara hábitos digitales en 49 países agrupados en siete regiones. En el teléfono, ese tiempo libre se distribuye entre videos, noticias y casino móvil, donde tras el acceso a la cuenta el usuario elige directamente la partida que quiere jugar; el informe, sin embargo, mide solo el tiempo dedicado a ver clips. Las siete horas y seis minutos corresponden únicamente a ese consumo de video.

Siete horas y seis minutos de clips

El informe sitúa el consumo mundial de videos cortos en siete horas y seis minutos por semana. Las redes sociales convencionales registran siete horas y siete minutos. Solo las separa un minuto, aunque la comparación reúne categorías de consumo distintas. Los 21 minutos expresan un aumento medio del consumo semanal, no la duración de cada clip.

Indicador global Dato comunicado Qué representa Videos cortos 7 h 6 min semanales Tiempo medio de consumo Redes sociales 7 h 7 min semanales Otra categoría de actividad Variación del video corto +21 min semanales Aumento respecto al período anterior Cobertura 49 países, 7 regiones Alcance geográfico del informe

La investigación incorpora mediciones específicas de videos cortos y juegos móviles dentro de su revisión anual. Ambas actividades tienen ahora sus propios indicadores estadísticos. Ver un video de recetas, seguir una pieza musical o consultar un resumen deportivo son usos concretos de un formato que funciona tanto durante una pausa como en una sesión larga.

El ocio cabe en momentos diferentes

En una conversación publicada el 30 de octubre, los investigadores señalaron que en Asia oriental y Oceanía los videos cortos representan aproximadamente el 18 % del tiempo dedicado a medios. Aunque la región no encabeza las horas absolutas de visualización, esa proporción fue la mayor registrada para una categoría de consumo entre las regiones comparadas.

Los juegos de casino móvil también forman parte del ocio digital. En este caso, una sesión puede incluir varias partidas, pero el número de rondas no expresa por sí solo el tiempo transcurrido. Mientras los minutos de visualización describen el consumo de clips, en las actividades de casino también se puede distinguir entre partidas completadas y duración de la sesión.

No todas las regiones miran igual

La publicación identifica a América Latina como la región con mayor dedicación a redes sociales y videos cortos. América del Norte destaca por el tiempo destinado a contenidos en streaming y videojuegos; Europa occidental mantiene una presencia especialmente fuerte de televisión y radio tradicionales. Son diferencias regionales, no cifras que describan por igual a cada país.

Para entender el alcance del informe conviene distinguir:

Tiempo semanal: cuánto declaran dedicar los encuestados a cada formato.

Frecuencia: en cuántos días utilizan una actividad digital.

Cobertura: qué mercados participan en la comparación.

El estudio de GWI recoge respuestas de personas que utilizan internet y pondera los datos por características demográficas. Cada mercado aporta al menos 1250 respuestas trimestrales, con muestras mayores en los países más poblados, según la metodología publicada. Por eso, siete horas y seis minutos es una estimación agregada, no un registro automático del tiempo de pantalla de cada dispositivo.

En una sesión de casino móvil, la ruleta admite apuestas a números, colores o grupos de casillas en un mismo giro. Las tragamonedas funcionan mediante combinaciones de símbolos. Aunque ambas modalidades se organizan en rondas, sus reglas y la información presentada en pantalla son diferentes.

Un formato con espacio propio

El informe confirma un espacio propio para los clips digitales. Sus siete horas semanales rozan el tiempo dedicado a redes sociales y los 21 minutos adicionales señalan un cambio medible. También importa el modo de consumo: entrar, elegir un contenido y volver cuando queda un momento libre.