Ruedas, caballeros y gallos animados marcan la nueva ola de juegos en línea

Tres lanzamientos recientes muestran cómo los estudios de entretenimiento digital recurren a presentadores en español, historias con protagonista y torneos animados para atraer a un público que ya no se conforma con la máquina tradicional.

Durante años, el juego en línea se pareció mucho a una máquina de casino trasladada a una pantalla, con rodillos, símbolos y poco más. Los estrenos de octubre muestran que los estudios que desarrollan estos títulos compiten ahora en otro terreno, el de la narrativa, el idioma y la puesta en escena. Tres lanzamientos reseñados por el portal especializado iGaming.bet en una misma semana sirven para ver hacia dónde se mueve el diseño del entretenimiento digital.

El primero viene de Pragmatic Play, que presentó Mega Wheel Latino, una rueda de premios conducida en español. El formato es el de un programa de televisión: el jugador elige en cuál de nueve segmentos se detendrá la rueda y, antes de cada giro, se sortea un número de la suerte que potencia una de las casillas. La novedad no está en la mecánica, que ya existía, sino en la producción. El juego se transmite desde un estudio que la compañía montó en Colombia exclusivamente para esta versión, con presentadores nativos de habla hispana.

Según el análisis de iGaming.bet, la elección del lugar responde más al reloj que al idioma. El doblaje ya resolvía la cuestión lingüística, pero un equipo local puede cubrir las noches latinoamericanas sin depender de turnos de madrugada en un estudio europeo. Con este título, la empresa completa una serie en español que este año ya había sumado Speed Blackjack Latino y Football Blitz Top Card Latino. Sharon McHugh, directora de relaciones públicas de la compañía, lo presentó como una forma de llevar la energía de su programa clásico a la región.

El segundo lanzamiento cambia el estudio de televisión por un cuento de aventuras. Play’n GO estrenó Tower Run Treasure Steps, protagonizado por Bob, un aspirante a caballero que intenta llegar a la Sala del Tesoro atravesando pasarelas suspendidas, portales extraños, construcciones de piedra, un ojo gigante que flota en el aire y monstruos poco amistosos. El tablero es una cuadrícula de 5×5 en cascada, donde los símbolos iguales cuentan sin importar su posición, y cada combinación carga un medidor que libera comodines y efectos especiales durante la jugada.

Lo más llamativo es una barra paralela, el ascenso de Bob, que avanza paso a paso y entrega un premio en puntos fijos cada 18 pasos. A diferencia del medidor, que vuelve a cero en cada giro, el ascenso se conserva de una partida a otra y se guarda por separado para cada nivel de juego. El detalle del diseño de Tower Run Treasure Steps deja ver una lógica cada vez más extendida en el sector, la de ofrecer metas visibles y una sensación de recorrido, como en un videojuego, en lugar de concentrar todo en la sorpresa de un único giro. Magnus Wallentin, embajador de juegos del estudio, describió a su protagonista como un personaje de espada brillante y buen corazón, con bastante más entusiasmo que experiencia.

El tercero lleva la animación todavía más lejos. Ezugi incorporó Big Cock Knockout, un torneo de eliminación entre gallos animados que funciona sin crupier ni transmisión en vivo, con un generador de números aleatorios. El elenco reúne 17 personajes, cada uno con aspecto, personalidad y estilo de combate propios, y en cada ronda el sistema elige a cuatro al azar, de modo que ningún torneo repite los cruces del anterior. Antes de que arranque el cuadro, el jugador reparte su elección entre los favoritos, cada uno con su propia probabilidad estimada de ganar.

Para construirlo, la compañía tomó como referencia dos formatos de Evolution, el grupo al que pertenece, Stock Market y Race Track, que ofrecen varias opciones simultáneas sin necesidad de un presentador. Su director ejecutivo, Gilad Ben-Ami, sostuvo que el título suma algo completamente distinto al catálogo y adelantó que el estudio seguirá explorando conceptos originales y nuevas vueltas sobre los juegos clásicos. Al no depender de un set ni de horarios de emisión, este tipo de propuesta puede jugarse a cualquier hora y desde cualquier dispositivo.

Puestos uno al lado del otro, los tres estrenos dibujan caminos diferentes hacia un mismo objetivo. Pragmatic Play se apoya en la cercanía de un presentador que habla como su público; Play’n GO, en una historia con protagonista y progreso; Ezugi, en personajes animados que convierten cada ronda en un pequeño campeonato. En todos los casos, el foco se desplaza de la máquina hacia la experiencia, con recursos tomados de la televisión, los videojuegos y el dibujo animado.

Ese cruce de lenguajes explica por qué la industria mira cada vez más a los equipos creativos y no solo a la tecnología. El directorio de estudios y proveedores que mantiene iGaming.bet permite seguir quiénes son y qué desarrollan, en un sector donde la próxima novedad suele llegar con nombre propio, guion y personajes.