Miguel Estelluti: Últimas Noticias siempre será el más vendido

Desde hace más de doce años, el quiosco La Parada Universal ofrece el diario Últimas Noticias a lugareños y transeúntes de Catia La Mar, cuyo dueño, Miguel Estelluti, siempre está al frente del negocio, ubicado a la entrada de la urbanización La Soublette, en La Guaira.

Este quiosco es punto de encuentro y referencia en ventas de ejemplares de periódicos, revistas y suplementos en La Guaira. Ha logrado alcanzar la venta de unos mil ejemplares diarios en la zona hasta hace pocos años. “El Últimas Noticias siempre fue y será el periódico más vendido”, dijo Estelluti.

“La gente lo pide cómo La Noticia. Buscan si salió algo del barrio”, dice Miguel Estelluti, cuando hace referencia a las portadas llamativas del periódico y su contraportada, pues sus contenidos son fáciles de entender.

Su relación con Últimas Noticias es más que la venta de un periódico que con el paso de los años ha tenido que enfrentar la era digital; sin embargo, a pesar de los tiempos, se mantiene el medio impreso en la calle.

Estelluti guarda enmarcado en su quiosco la portada del Últimas Noticias donde el esgrimista Rubén Limardo, ganador de los Juegos Olímpicos Londres de 2012, recibía la réplica de la espada de Bolívar, por el ex presidente Hugo Chávez. “Desde niño me gusta el deporte de la esgrima. Eso de Limardo fue un logro como venezolano”.

Recuerda a Chicho, su despachador de ruta de ÚN. Durante sus entregas a las 5 am “siempre me decía, usted es el que más Noticias vende en La Guaira. Todavía el quiosco abre a las 7 am en semana radical o flexible, y la gente se para a comprar el periódico antes de seguir al trabajo o a su diligencia”.

“La Noticia es el reflejo de la gente. Siempre estará en los quioscos. Además, que la constancia es el mayor valor del trabajo que puede tener el ser humano. Venezuela es el país más rico del mundo, no solo por sus minerales sino por la posibilidad de desarrollo”, expresó el quiosquero.

Constancia

El quiosco la Parada Universal comenzó como un emprendimiento personal, que logró consolidarse desde hace más de 20 años, como una referencia en Catia La Mar por la variedad de suplementos y por la venta de periódicos como Noticias, como lo pide el guaireño.

Cuenta Estelluti que llegó a tener hasta seis trabajadores por turnos “y ahora somos dos”.

Comenta que la gente “compra el Últimas Noticias y de una vez se llevan un dulce, cigarrillo o algo de tomar. Creo que el periódico y suplementos es el enganche para que la gente llegue aquí”, dijo Miguel Estelluti.

Para Estelluti, la constancia y el ingenio le han permitido sortear la realidad económica del país, la era tecnológica y su oficio. “Estar aquí, en plena cuarentena por el covid-19, vendiendo periódicos y otros bienes, es logro. Venezuela es un país que da para más, solo hay que seguir luchando”, acota el comerciante.

Este quiosco es uno de los diez que siguen trabajando en la parroquia Catia La Mar, que se resisten al paso del tiempo y mantienen esta actividad, que es referencia en el mundo, pero en el litoral guaireño es un punto de encuentro de locales y foráneos o para clientes que se han vuelto amigos de Estelluti, que siguen pidiendo “dame una Noticia y un café”, al pasar por el quiosco La Parada

Italo-guaireño

Miguel Estelluti es un quiosquero de profesión, de 54 años de edad, nacionalidad venezolana y de ascendencia italiana, que desde muy joven aprendió amar al país de las oportunidades y donde “la constancia es el mayor valor del trabajo”. Este quiosquero residía en Catia junto a sus familiares, llegó a La Guaira en 1995, tras vivir unos años más en Italia donde se profesionalizó como técnico topográfico y que decidió emprender con su quiosco Parador Universal, en la avenida El Ejército en Catia La Mar. “Venezuela es el país de las oportunidades; aquí pude crecer y aprender de cada una de las etapas de mi vida. Llegué a La Guaira por un amor y aquí me quedé desde entonces”, dijo Estelluti. Entre sus aficiones destaca el deporte y una pasión por la esgrima, así como la familia, constancia y el trabajo.