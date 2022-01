Arreaza a Garrido: administre bien su victoria y no se equivoque

Jorge Arreaza, candidato a la gobernación del estado Barinas por los partidos agrupados en el Gran Polo Patriótico, tras conocerse los resultados que le otorgan la victoria a su contendor Sergio Garrido, aseguró que, pese a los resultados, el chavismo obtuvo una victoria cualitativa.

“Sí logramos los objetivos cualitativos, la cualidad y la calidad del pueblo barinés su compromiso con su futuro con su consciencia es mayor es más profunda, es una victoria cualitativa de la revolución bolivariana”, apuntó en declaraciones ofrecidas este lunes desde la capital de la entidad llanera.

Aseguró que la victoria del candidato Garrido fue producto de un pacto “entre ellos» donde «se sumaron los votos, pero en lo cualitativo, en lo moral, desde nuestro punto de vista es una victoria muy limitada porque solo se limita a los números, así que les decimos: administren bien su victoria”.

“Aquí está un pueblo, aquí está un Gobierno y no vamos a permitir que persigan que arremetan contra el pueblo de Barinas y no vamos a permitir que el fascismo le haga daño al pueblo de Barinas”, advirtió al tiempo que exhortó al hoy gobernador electo desprenderse de los sectores vinculados a la violencia extremista.

“La derecha pactó alrededor de los violentos. Ojalá que el señor Garrido deje de estar a la sombra de los violentos y asuma el rol que le ha dado el pueblo de Barinas”, apuntó.

Revisión, rectificación y reimpulso del chavismo

Arreaza insistió en la importancia de evaluar esta derrota para garantizar la revisión, rectificación y reimpulso del chavismo dentro del estado Barinas.

“Hay que renovar el llamado a la unidad a la unión entre ustedes, superar y dejar atrás lo que haya que dejar atrás y las tres R aplica a nuestras fuerzas (…), nuestro partido Psuv debe revisarse en Barinas, con mucha humildad; el que sienta que debe hacerse a un lado para que se refresque el liderazgo debe hacerlo con humildad y apoyando a la Revolución desde otras funciones”, pidió.

Subrayó la necesidad de promover los liderazgos de base a fin de garantizar la renovación de las estructuras del partido.

“Hay que darle más fuerza al poder popular, a las comunas y tenemos todos que tributar al crecimiento del poder popular porque ese es el gran río donde tributan mil afluentes (…). Este aprendizaje no puede ser en vano, yo les ruego que saquemos lo mejor de nosotros y que esta campaña nos ayude a renovar”, dijo.

Informó que tras conocerse los resultados fue contactado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien le ratificó que no abandonará al pueblo barinés.

“Cuidado señor Garrido porque aquí vamos a estar para defender Barinas, ni un paso en falso dé porque nosotros no vamos a permitir que se le haga daño a Barinas (…). El presidente Maduro no va a dejar sola a Barinas, el presidente Maduro seguirá atendiendo con su fuerza, con sus instituciones al pueblo de Barinas”, enfatizó.

Reiterando su llamado a la unidad del chavismo en la entidad llanera, aseguró que tras este proceso electoral se inicia un proceso de renacer del chavismo que garantizará victorias futuras.

“Este aprendizaje no puede ser en vano, yo les ruego que saquemos lo mejor de nosotros y que esta campaña nos ayude a renovar (…), sepamos interpretar de los resultados y se los digo por lo que he visto: hoy comienza la victoria del pueblo de Barinas, tengan ustedes la certeza que por ahora no pudimos, pero lo vamos a lograr”, culminó.