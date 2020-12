Presidente aceptó el reto de retirarse si la oposición gana las elecciones parlamentarias

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que si la oposición venezolana saca la mayoría de votos en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, el no seguirá más en la presidencia de la República.

“Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo, tomaremos otro camino. Asumo este reto, se que el pueblo va a salir a votar y tendremos un triunfo de la Revolución Bolivariana”, dijo el jefe de Estado.

Informó que su destino estará en manos de los electores, “dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí”, aseguró.

Exhortó al pueblo venezolano a sellar “una gran victoria con los votos de la conciencia” en las parlamentarias del próximo domingo 6 de diciembre.

“Con la victoria de la Asamblea Nacional vamos a derrotar el bloqueo y todas sus consecuencias criminales. ¡Vamos a levantar a Venezuela!”, dijo el presidente.

Recordó que el proceso será una elección histórica, “nos vamos a quitar 5 años de fracaso, de sanciones y vamos a votar por una recuperación económica, por el futuro”, reiteró.

Aseguró que la oposición venezolana continua engañando al pueblo, “ellos dicen que este domingo será un plebiscito. Entonces yo he pensado, quiero que me entiendan, yo soy un guerrero, no me he rendido y nunca lo haré, y por eso le digo a Bertucci, Falcón, Bernabé Gutiérrez, a la oposición toda le digo: acepto el reto: el domingo que viene vamos a ver quién gana, si ganamos nosotros vamos pa’lante”, reiteró Maduro.

“Me perdonan la mujer humilde, el hombre de a pie, lo crudo que soy, pero ¡ya basta, 5 años más de la oposición dirigiendo la Asamblea Nacional Así no!”, agregó.

Celebró que los revolucionarios tengan ese nivel de conciencia y la mayoría del pueblo de Venezuela, en general, ya contrastó con ejemplo en carne propia, lo dañino que fue que la derecha ocupara el Poder Legislativo que destruyó para entregárselo a la injerencia extranjera imperial, pidiendo sanciones y bloqueos.

“Sé que el pueblo va a salir a votar y tendremos un gran triunfo de la Revolución Bolivariana, de la Patria de Bolívar, sé que tendremos gran victoria, así lo creo y así será”, afianzó.