Presidente Maduro descarta dolarización de la economía del país

“En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es y no va ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismos de una economía de resistencia”.

Así lo señaló el presidente de la República, Nicolás Maduro quien denunció que la nación pasó de percibir ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares, producto de la persecución financiera y comercial por parte de los Estados Unidos contra el país.

Destacó que Venezuela está empezando a construir su propio modelo de socialismo. “Por eso hemos avanzando en la construcción de un poder popular, el pueblo con el poder. Vamos a la construcción de las Ciudades Comunales, Parlamento Comunal y de muchas otras formas del poder comunal”, señaló el Jefe de Estado.

