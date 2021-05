Delcy Rodríguez: Finalmente el diálogo político empieza a dar frutos concretos

De pie frente a su escritorio repleto de documentos nos recibe la vicepresidente ejecutiva de la República Delcy Eloina Rodríguez Gómez, como le gustaba llamarla el presidente Hugo Chávez cuando era su ministra de la Secretaría.

La entrevista transcurrió en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titularidad también ejerce, ubicado a una cuadra de Miraflores y a dos del Palacio Federal Legislativo. Tiene una vista que se ve hacia ambas edificaciones y a la Vicepresidencia Ejecutiva, el otro despacho de Rodríguez.

En una de sus últimas comparecencias ante los medios de comunicación, Rodríguez expuso un primer avance de una investigación enfocada en cómo se sustanció el expediente contra Venezuela que reposa en la Corte Penal Internacional (CPI). Si antes se decía que un documento estaba soportado “con recortes de periódicos”, ahora la cosa apunta a la cantidad de tuits reproducidos en las redes sociales, a juzgar por los detalles del informe divulgado.

—¿Qué reacción han tenido por parte de la CPI sobre ese informe?

—Recuérdate que ahorita estamos en la fase de examen preliminar donde la CPI no ha compartido información con Venezuela, más allá de lo que nosotros hemos venido observando en medios internacionales por parte del extremismo internacional, esa conjunción de gobiernos intolerantes política e ideológicamente hacia Venezuela. Ese es un tema a resaltar, el hecho de que el Estado venezolano no ha tenido acceso a la información.

—Usted mencionó que se analizan 70 millones de tuits lanzados en las redes contra Venezuela.

—El 7 de mayo presentamos un primer avance sobre un estudio independiente que viene realizándose con la técnica de Big Data, donde se están analizando 70 millones de tuits. Nosotros presentamos un corte con 15 millones de tuits, pronto vamos a presentar los resultados del universo completo. Pero ese corte demostró casi 1 millón 400 mil de avatares (gráfica del usuario) y más de 31 millones de interacciones. Pero lo importante a resaltar es que están concentrados en un grupo pequeño de usuarios a través de bot (robot que repite información en las redes), trol (usuario que enciende polémicas), lo que ha generado toda esta campaña.

—¿Qué mensajes emiten esos usuarios?

—Están concentrados en crear. ¿Crear qué? Crear una tendencia sobre autoridades venezolanas, en crear matrices sobre el Estado venezolano. Es un estudio muy impactante, porque además, cuando analizas los resultados, solamente un 4% son tuits que están avalados por algún tipo de información; 17% tienen referencias o enlaces, alguna imagen, elemento audiovisual y 79% son tuits de opinión. Es lo que se le ocurre a cada quien, lo que te dice que es un examen preliminar, es un caso (el de la CPI), que se construyó en base a una matriz creada superficialmente a través de medios tecnológicos fraudulentos, impulsado por el extremismo venezolano, por el extremista mayor de nuestro hemisferio, Almagro, porque uno de los elementos es el supuesto informe de Almagro; y cinco gobiernos del Cartel de Lima.

—¿Cómo se ha defendido Venezuela ante la CPI?

—Venezuela ha venido presentando informes sobre la realidad venezolana, especialmente del sistema de justicia; cómo el Estado venezolano tuvo que defenderse frente a graves violaciones de derechos humanos en el año 2017 con las protestas violentas. El papel del Estado venezolano ha sido la defensa a la paz, la tranquilidad. El papel del sistema de justicia ha sido justamente atender aquellos casos donde un agente del estado, de forma individual, ha podido cometer exceso o violación de derechos humanos. El Estado venezolano y el sistema de justicia han actuado de forma vigorosa y se ha entregado información muy valiosa a la CPI. Hemos sido cooperantes, hemos escuchado recomendaciones; así que tenemos mucha esperanza sobre lo que pueda suceder allí.

—Usted menciona a los ejecutores de ese plan contra Venezuela, pero ¿quién financia ese proyecto?

—No sabemos quién lo financia directamente pero sí sabemos que forma parte del guion que en su momento desplegó el gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Nosotros mostramos de lo que tenemos pruebas, pero no me gusta elucubrar, sino demostrar.

—¿Hay alguna plataforma comunicacional en Venezuela que esté trabajando en ese plan desplegado por Trump?

—Sin duda muchos de los bots y de los trols que se han sumado a campañas sucias contra Venezuela, participan. Dimos participación de usuarios. Así que no tenemos dudas que hay participación.

—¿Hay alguna investigación penal hacia esas plataformas o bots?

—No tengo conocimiento.

—¿Cuándo concluye ese análisis (examen preliminar) que hace la CPI para determinar si ordenan o no investigar a Venezuela?

—Allí también hemos visto un sesgo, porque fíjate, hay un caso de Colombia en la CPI que tiene casi 19 años y todavía está en examen preliminar; Corea 8 años. Guinea 10 años, Ucrania 8 años, Bolivia va por fase 2 y comenzó en 2020; el de Venezuela está en fase 2 y comenzó hace dos años. Hay un sesgo en el abordaje de la etapa de los casos; hay un sesgo político. Te repito, el caso de la masacre de paramilitares colombianos contra la población civil tiene ya 19 años en examen preliminar. 19 años.

—Venezuela demandó a Estados Unidos en esa CPI por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el estatus?

—En febrero del año 2020 presentamos lo que se llama “El Caso Venezuela 2”. Allí Venezuela demuestra cómo autoridades del gobierno de Estados Unidos han cometido delitos de lesa humanidad en nuestro país, porque ha habido políticas sistemáticas, masivas para afectar una población sin distingo alguno, que es uno de los configurantes de un delito de lesa humanidad; que ha habido violación masiva de derechos humanos porque conocemos la situación de Venezuela a raíz del bloqueo criminal contra nuestro pueblo. Igualmente este caso está en examen preliminar y hemos dado abundante evidencia, incluso confesiones del ex secretario de Estado, del ex secretario del Tesoro, donde dicen que el sufrimiento del pueblo venezolano es el daño colateral que deben sufrir para salir del gobierno constitucional. Venezuela busca justicia. No puede quedar impune cuando unas ex autoridades, por ejemplo, asumen directamente que ese sufrimiento debe ocurrir para derrocar un gobierno. El objetivo del bloqueo criminal es político.

—Ahora le pregunto a la Ministra de Economía y Finanzas. Ante el desplome del negocio petrolero por el bajón de los precios, Venezuela apostó por otros recursos como el oro. ¿Eso ha logrado reflotar la economía?

—El Presidente el año pasado se dirigió a la Asamblea Nacional Constituyente pidiendo la aprobación de la Ley Antibloqueo y allí por primera vez le muestra al país la caída del 99% de los ingresos en divisas. Esto ha creado las heridas sociales y forma parte del bloqueo. El gobierno de Donald Trump donde más hizo hincapié en el sufrimiento de Venezuela, fue en el año 2020, en medio de la pandemia, se recrudece la persecución contra los capitanes de barcos, los llamaban para que no transportaran el petróleo venezolano. Desde el año 2013 a Venezuela se le imposibilitó el acceso a los mercados financieros internacionales. Es decir, la economía venezolana no solo ha sufrido los embates del bloqueo sino que también se le sumó la pandemia. Tú hablabas del oro y yo te diría que más que el oro es la Agenda Económica Bolivariana. El oro ha tenido un impulso en producción con remediación ambiental. La agricultura y la pesca han tenido un impulso. Hemos venido desarrollando potencialidades nacionales que antes no se abordaban. ¿Cómo se construyó la Agenda Económica?, con las potencialidades del país: industrias básicas y en la Ley Antibloqueo, la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva es muy importante.

—¿Qué frutos ha dado la Ley Antibloqueo, respaldada hoy por la Asamblea Nacional?

—Ya están en pleno desarrollo ofertas de inversión. Estamos en fase de suscripción de acuerdos importantes. La Ley contempla un régimen de confidencialidad de protección del inversionista para que no sea perseguido por este esquema de sanciones ilícitas. Hoy la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de respaldo a la Ley. Es nuestra salida al bloqueo criminal. Cuando se realizó la ley se le daba importancia al primer anillo.

—¿Eso qué implica?

—El primer anillo es la inversión nacional; que sectores económicos nacionales pudiesen también participar de este proceso. La Ley contempla un mecanismo de compras públicas. Pronto estaremos presentando en el parlamento la ley de compras públicas, donde el Estado va estar obligado a comprar nacional antes de irse a mercados internacionales. Buscamos dar un impacto en la economía nacional y traer inversiones internacionales. Estamos muy optimistas con la Ley. El primer objetivo estratégico es dónde se dirigen los recursos que origine la Ley Antibloqueo, que es el sistema de remuneración de los trabajadores.

—Economistas han propuesto indexar el salario al petro.

—Aquí lo importante con el diálogo económico es escuchar. Nosotros hemos escuchado a todos los sectores, pero hay una realidad y es que Venezuela fue asfixiada como ningún otro país y sin embargo, hay una tranquilidad en el país que es producto no de las políticas económicas, es producto de la consciencia del pueblo venezolano, de saber que el causante es un adversario externo que busca cambiar la voluntad de nuestro pueblo. Estoy muy optimista con el futuro de nuestra economía. En 2018 el Presidente presentó un plan de recuperación económica que tiene avances y desafíos. Avances como el control de la inflación, Venezuela llegó a tener 192% de inflación en un mes. Lo que ha soportado el pueblo de Venezuela es digno de reconocimiento. El último mes (abril) cerramos en 23% de inflación.

—El Presidente habló en el pasado del “dólar criminal” ¿Todavía el Gobierno sigue viendo ese carácter delictivo a esa moneda?

—Acuérdate que ya no hay control de cambios, hay mesas donde todos los días se transa el precio de la divisa. Lo llamado a destacar es que cada vez que hay procesos políticos tú puedes ver como ese dólar no oficial lo manipulan, lo manejan.

—Hoy llegó a 3 mil bolívares.

-Sí. Llegó a unos puntos donde puede ser muy dañino para el sistema de precios.

—Recuerdo que el Presidente también dijo que la dolarización en algunas operaciones comerciales ha dado un respiro a la economía.

—Ha dado un respiro, hemos tenido un respiro. Y realmente el principal asunto es la defensa del ingreso, porque un ingreso con hiperinflación es la nada. Países que han vivido este proceso saben de qué estamos hablando, en nuestra época conocimos el caso de Brasil donde el cambio era a cada hora. Eso se buscó en Venezuela porque obviamente al no tener ingresos en divisas, eso se traslada inmediatamente a inflación. Venezuela, con mucho esfuerzo, ha venido saliendo de la hiperinflación.

—¿Cómo marcha la recuperación de la producción del diesel y gasolina?

—El equipo que está en Petróleos de Venezuela, el Ministerio, la comisión “Alí Rodríguez Araque”, han venido realizando esfuerzos importantes por recuperar la producción nacional. Lo que nosotros vemos hoy en el mercado es producción nacional.

—¿Tanto de diesel como de gasolina?

—Es producción nacional. Son esfuerzos importantes. De las crisis también salen cosas positivas, la recuperación de la agroindustria, de la producción nacional en unos esquemas donde la industria petrolera había sido duramente atacada, hemos mostrado también evidencias de los sabotajes, de los ataques a las refinerías y eso se ha venido solventando con el trabajo.

—¿Por lo pronto seguiremos viendo esas colas para echar gasolina?

—Yo creo que muy pronto veremos una recuperación franca. Por la información que manejo.

—Recientemente visitaron al país José Luis Rodríguez Zapatero y Rafael Correa. ¿Vinieron a colaborar en el diálogo gobierno-oposición con miras a las mega elecciones?

—La visita del ex presidente Correa no tuvo que ver con eso. El ex presidente Zapatero siempre va a ser un gran colaborador y cooperante del diálogo en Venezuela. Los eventos políticos que hemos vivido en Venezuela en los últimos días también son optimistas, son esperanzadores, producto del diálogo político, un diálogo que finalmente empieza a rendir frutos concretos, porque el extremismo está como aislado. El extremismo definitivamente tuvo que reconocer que la vía es el diálogo. Tú puedes tener diferencias, pero tú no puedes buscar imponer a través del crimen, del delito, de la desestabilización, tu postura, tu posición política. Están los canales contemplados en la Constitución y uno de esos canales son las elecciones democráticas. Al pueblo venezolano le gusta mucho ir a elecciones.

—¿Aún sigue el diálogo para que ese extremismo como dice usted, se incorpore a la jornada electoral?

—Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro: él está dispuesto como jefe de Estado, como jefe de Gobierno, al diálogo más amplio. Ayer lo dijo: ‘donde quieran, como quieran, aquí estamos dispuestos al diálogo’. Lo hemos estado siempre además. Quienes se retiraron de República Dominicana en el momento de firmar, fue la oposición venezolana. ¿Dónde terminó Julio Borges, perturbador de esa firma? conspirando para matar el Presidente desde Colombia.

—¿En esos diálogos no está planteado el adelanto de las presidenciales?

—No, yo creo que el Poder Electoral está trazando una ruta electoral y esa es la ruta que el país va a seguir. Ya hay un Poder Electoral, un Poder Electoral además que fue producto del diálogo político. Ahí está expresada la oposición venezolana. Bueno a este CNE le toca ahora, como un Poder Electoral contemplado en nuestra Constitución, le toca trazar la ruta electoral.

—¿El conflicto de Apure no amenaza esos frutos concretos del diálogo a los que usted alude?

—Todo lo contrario. La actuación de nuestra Fuerza Nacional Bolivariana (Fanb) ha sido una actuación muy responsable para defender la paz del país; ha sido una actuación para preservar nuestra soberanía, para preservar que en nuestro territorio no se traslade la guerra de Colombia a Venezuela. Y eso ocurre porque hay absoluta complicidad entre esos grupos de paramilitarismo colombiano, entre estos grupos que trafican droga, entre estos grupos irregulares armados, hay complicidad con las élites en Colombia.

—¿Han detectado si algunos militares venezolanos permitieron la penetración de esos grupos irregulares en esa frontera?

—Siempre estamos en investigación en caso de que eso haya ocurrido. Te puedo decir que el conjunto de la Fanb ahí (en Apure) es monolítica en la defensa de que estos grupos no pueden hacer vida en Venezuela. Creo que Apure ha demostrado la necesidad de que no se permita la exportación de guerra de Colombia a nuestro país.

Al detal

”Desde Venezuela hemos hecho un llamado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, de cómo las naciones soberanas deberían estar abocadas al estudio y a la amenaza real que representan estas redes sociales, las cuales pueden ponerse al servicio para constituirse en agresores contra un Estado, cómo incluso pueden trastocar el buen funcionamiento de un organismo internacional, por ejemplo la CPI”.

“La comunidad internacional debería reflexionar profundamente sobre cómo los poderes fácticos, sobre los cuales no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún convenio que diga cómo deben actuar, ni cómo deben funcionar, representan verdaderas amenazas contra los estados libres y soberanos”.

“En Venezuela llegamos a ver una cosa que nunca se había visto en la historia, que fueron precios negativos de petróleo a inicios de este año. La economía mundial sin duda alguna ha sufrido los embates de la pandemia. Pero a Venezuela se le sumó, además de la pandemia, el bloqueo y a pesar de ello la preocupación del presidente Nicolás Maduro fue atender a los más vulnerables de nuestro país, hacer los máximos esfuerzos para mantener los Clap, que tuvieron una transformación positiva importante”.

“El diálogo siempre debe estar presente como único mecanismo de entendimiento desde la diferencia. Ahora, yo escucho al pueblo de Venezuela también, lo que opina. El pueblo de Venezuela ha pedido justicia para los extremistas, el pueblo ha pedido justicia para quienes han pretendido entregar nuestro territorio Esequibo; a quienes han pactado con grupos de narcotraficantes para dar libertad de actuación en el territorio, a quienes se han robado el patrimonio de nuestro país, a quienes han secuestrado el oro de Venezuela. El pueblo venezolano ha estado indignado. Pero la responsabilidad del Presidente al frente de la conducción del país es mantener la tranquilidad, la paz y ha sido el papel que ha jugado el diálogo en distintos momentos”.