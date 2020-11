Indira Alfonzo: La voluntad del pueblo dice que la ruta es democrática

Indira Alfonzo Izaguirre no ha parado de trabajar desde su designación en junio pasado como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo comentan quienes trabajan con ella.

Pero está consciente de que su designación es transitoria y así quedó reflejado en la sentencia 068 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la cual el Poder Judicial asumió el nombramiento de los rectores del CNE, tarea que no pudo cumplir la Asamblea Nacional (AN). Alfonzo realizó un repaso de esa decisión del máximo tribunal del país, donde ella ocupaba una magistratura en la Sala Electoral.

Ahora como cabeza del Poder Electoral, la rectora principal dice que en todo este proceso hay un hilo conductor. “Ese hilo es la gobernabilidad”, comentó Alfonzo entrevista concedida a Últimas Noticias.

Nos recibió en un despacho que tiene en uno de los galpones del CNE ubicados en Mariches, municipio Sucre (Mir) donde acudió ayer para supervisar una de las 16 auditorías que se le realizan a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

—¿Cuáles son las garantías electorales acordadas entre el CNE y las organizaciones políticas?

—Desde el año 2019 había algunos trabajos desde la propia instancia parlamentaria para manifestarse en lo que tenía que ser la antesala a las elecciones parlamentarias; unas elecciones que no son inventadas de la nada, sino que la propia Constitución establece. Algunas de las condiciones y garantías que se establecía era un nuevo CNE. La AN primero dice que sí luego que no, hay como una especie de vacío y ambigüedad. Y la Sala Constitucional, a requerimiento de distintas organizaciones con fines políticos, toma una decisión que es la 068, donde decreta la omisión legislativa, que es la fórmula constitucional que determina la ausencia de acción a quien le corresponde. Entonces no es solamente decretar la omisión legislativa sino ‘cómo hacemos para que ya, en estos tiempos, podamos darle viabilidad a lo que se viene trabajando y a lo que es de alguna manera la expresión de una voluntad popular, de una voluntad de pueblo que dice que la ruta es democrática, la paz es mi primer escudo.

—¿Cómo se palpa ese mensaje del pueblo?

—Lo hemos visto en la calle; la gente ante cualquier situación externa o interna que ha determinado una profunda situación económica, que ha generado consecuencias en lo familiar, individual, institucional, ahí está el pueblo haciendo presencia en sus áreas, en los distintos sectores, pero sin llamar a la violencia. Y cada llamado a la violencia era más rechazado por la propia población. Bueno tenemos una omisión legislativo ¿qué hacemos?; se determina el nombramiento de unas autoridades temporales y así nosotros nos reconocemos: somos temporales porque nuestra experticia se coloca al servicio de una institución que está requerida a administrar y dirigir un proceso electoral. Aquí hay un hilo conductor y es la gobernabilidad. Eso está expresado en una decisión del TSJ y en lo que estamos viendo hoy: que el 6 de diciembre están dadas todas las condiciones operativas, logísticas, tecnológicas, para que el venezolano y la venezolana vayan y se expresen en su voto para elegir a sus diputados.

—¿Resta por cumplir alguna de las indicaciones que ordenó la Sala Constitucional?

—Excelente pregunta porque nos permite volvernos a colocar en el contexto y la ilación histórica. La Sala no solamente designa a unas autoridades, sino que les dice que deben generar las normas generales para que se vaya a un proceso eleccionario mandatado por la Constitución; tomando en consideración dos cosas: el sistema electoral es paralelo, tiene un sistema nominal y un sistema de proporción. Ustedes busquen el equilibrio tomando como base el índice poblacional, dice la sentencia. Porque cuando se aprueba la Constitución en 1999 teníamos 11 millones de habitantes, hoy tenemos más de 30. Entonces, tú (CNE) ubica en su espacio geográfico, siempre y cuando garantices las mismas condiciones de las elecciones de 2015, es decir, las mismas 87 circunscripciones electorales, pero ve cómo incide ese índice poblacional para aumentar los escaños y así lo hicimos.

—¿Cómo llegaron a ese incremento?

—Fuimos a la experiencia. No lo hicimos en una mesa; fuimos al Instituto Nacional de Estadística, le pedimos el índice poblacional y junto con la experticia que existe en esta institución, empezamos a evaluar cómo había impactado en cada una de las 87 circunscripciones. Pero igual había que buscar un mecanismo de proporción donde ese equilibrio entre el voto lista y el voto nominal, generara una participación plural, diversa, equitativa y una mayor representación de esa población. Y es donde aparece este listado de adjudicación nacional y regional y la proporcional, el voto lista y nominal.

—¿Está garantizada la representación de las minorías en la venidera AN?

—Se garantiza. Cuando nosotros llevamos a 42% el voto nominal y a 58% el proporcional buscamos un equilibrio. Es decir, que tú estás logrando que exista una simetría, una mayor participación en ese proceso de votación.

—El TSJ también ordenó regularizar la representación indígena.

—Ellos (los indígenas) votan en las elecciones criollas, pero nosotros debemos respetarle los derechos de los pueblos originarios porque así lo mandata la Constitución. Entonces buscamos exactamente dónde está esa población, la determinamos que está en 10 estados, más de 4 mil comunidades indígenas. Hemos elaborado un cronograma electoral para que el 9 de diciembre los pueblos originarios, luego de haber tenido sus asambleas comunitarias para elegir sus voceros a través de las organizaciones con fines políticos indígenas que los representan, elijan a sus tres diputados.

—¿Las organizaciones políticas han cumplido su parte de los acuerdos?

—Debemos decirle al país y a la comunidad internacional, que la madurez del pueblo, la consciencia política, la vocación democrática se encuentra hoy también expresada en esas organizaciones con fines políticos nacionales, regionales e indígenas que participan en este proceso electoral. El 6D vamos a ser testigos de cómo toda la estructura y toda la maquinaria de las distintas organizaciones se han colocado no solamente al servicio de su militancia, sino de los electores para que se comprenda la significación y la trascendencia de la elección parlamentaria. Cuando dos candidatos se encuentran en un debate televisivo, estamos hablando de madurez política. Hay una respuesta adecuada a lo que el pueblo demandó.

—¿El CNE va a presentar ante la nueva AN algún proyecto para modificar la actual ley que regula las elecciones?

—No lo hemos planteado en este momento, pero sí tenemos muchos elementos. Luego de terminar con esta misión, podríamos estar evaluando una comisión de alto nivel entre nosotros.

—¿Cómo trabajaran el tema del financiamiento a las organizaciones políticas, sugerido por el TSJ?

—Tal vez eso puede ser materia de las propuestas que se hagan a la AN luego que se haya instalado y convoque algún tipo de propuesta de reforma. Para todos es conocido que tanto la Constitución como las propias leyes que rigen la materia, prohíben el financiamiento. Ahora, nosotros hemos hecho algo diferente: hemos sido cooperadores. ¿En qué sentido?. Todo el material que antes era facilitado en las ferias electorales, nosotros lo hemos compartido con las organizaciones con fines políticos. Eso significa las boletas no válidas, hemos desplegado instructivos de cómo votar; hemos establecido una página alterna en nuestro portal web para ir y ver en cada circunscripción electoral por quién puedes elegir.

—¿Quiénes vienen a observar estas elecciones del 6-D?

—Hace rato que ya están. El cronograma electoral tiene fases prelectorales, electorales y postelectorales. En la fase electoral hemos realizado más de 9 auditorías y han tenido la presencia de la veeduría internacional expresada en misiones técnica de más de 57 países. También tenemos la presencia de los representantes de las organizaciones con fines políticos que están participando; tenemos auditorías técnicas especializadas, que son personas de las universidades, expertos en la materia.

—Esos son los que están. ¿Y a quiénes han invitado?

—Hemos invitado a más de 300 personalidades, homólogos de consejos electorales, homólogos de tribunales electorales, agrupaciones de la región; invitamos a la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Grupo de Puebla, Caricom, inclusive al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Le hemos dicho que se constituyan en invitados especiales porque ellos son los primeros que pueden acercarse y acompañar cada una de las etapas de este proceso. Hemos invitado a la iglesia. Es decir, la veeduría ya estaba. la formalidad es que el 1° de diciembre están todos acá, los que van a estar presenciales. Esperamos aproximadamente más de 200 veedores internacionales agrupados en altos porcentajes en expertos. Todos han sido invitados, ellos tendrán el derecho a participar y lo respetaremos.

—¿El 6-D se podrán conocer los resultados esa misma noche o debemos esperar un tiempo extra?

—Nosotros estamos estableciendo el mismo formato, bajo las mismas condiciones. En la auditoría predespacho pudimos ver el nivel de velocidad, no solamente en el ejercicio de la herradura. El ejercicio del voto está entre un minuto 14 segundos y un minuto 50 segundos. Ese domingo 6D estaremos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con todas nuestras mesas instaladas, más de 30 mil en 14.220 centros de votación a nivel nacional. Si el comportamiento se mantiene, creemos que al finalizar la noche podríamos estar dando la transmisión. Todo está dispuesto. Si el proceso electoral, a las 6 pm, nos demanda que debemos hacer algún tipo de prórroga, la haremos como es costumbre.

—¿Recomendaciones que usted hace a los electores?

—Solamente pedimos su cédula laminada, el uso del tapabocas, el respeto al distanciamiento físico e higienización de las manos que la van a tener fuera del centro de votación. Es tiempo de elegir.

