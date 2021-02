Informe de EEUU reconoce impacto de sanciones en la economía de Venezuela

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) señaló que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país sudamericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios, señaló este lunes el organismo de control del gobierno estadounidense.

El informe destacó que la economía venezolana se ha contraído “constantemente” durante casi una década, pero ha caído “abruptamente” desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019.

La GAO -una instancia del poder legislativo norteamericano que fiscaliza al gobierno federal- no cuantificó el daño de las sanciones en el informe, no obstante agregó ó otros factores detrás del colapso económico de Venezuela y precisó que Estados Unidos ha enfatizado que las sanciones no restringen la ayuda humanitaria.

La evaluación de la GAO, solicitada por legisladores demócratas, se conoce cuando el presidente Joe Biden parece listo a ajustar la política hacia Venezuela, aunque preservando en gran medida la estrategia de su antecesor Donald Trump, infructuosa hasta ahora, para forzar una salida del presidente electo por los venezolanos, Nicolás Maduro.

Trump impuso un embargo de facto al petróleo de Venezuela, crucial para su economía, al sancionar a PDVSA en enero de 2019.

“Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo”, señaló el informe.

“Empeoraron la situación”

El reporte de la GAO destacó que Estados Unidos ha buscado “mitigar” las consecuencias negativas de las sanciones, pero señaló que agencias del gobierno han reportado “desafíos” para hacer llegar la ayuda humanitaria, como el cierre de cuentas o el rechazo de transacciones financieras.

Recomendó por eso al Tesoro hacer más para rastrear las quejas de los trabajadores humanitarios con el fin de abordar los problemas recurrentes.

Desde 2015, Estados Unidos sancionó a más de 150 personas vinculadas al gobierno de Maduro, y revocó la visa a cientos de venezolanos. Además, impuso medidas punitivas al Banco Central de Venezuela y a PDSVA, así como a entidades extranjeras con negocios con el gobierno o la petrolera estatal.

“Este informe deja en claro que las sanciones impuestas por Estados Unidos empeoraron la situación” en Venezuela, dijo el congresista Andy Levin, uno de los legisladores que solicitó el informe a la GAO, instando a un enfoque “más humano y eficaz” del gobierno de Biden.

El nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, dijo que ayudar al pueblo venezolano será una de sus principales prioridades. “Es hora de avanzar después de cuatro años de la política fallida de la administración Trump hacia Venezuela ” dijo en un comunicado.

No obstante, el gobierno de Biden descartó la semana pasada un contacto con el presidente Nicolás Maduro “en el corto plazo”.

Entre los principios rectores de la política de Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, mencionó el compromiso de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos por la crisis en su país, lo cual les permitirá residir y trabajar legalmente.