Jorge Rodríguez: el pueblo nunca se equivoca

EL Gran Polo Patriótico desarrolla este sábado un debate político desde el circuito 5 de parroquia Antímano, reunión encabezada por los candidatos Jorge Rodríguez, Pedro Infante, Carlos Sierra, Mimou Vargas, Yajarira Menéndez, Carmen Zerpa, Antonio Benavides entre otros.

El jefe de campaña del Gran Polo Patriótico (GPP), Jorge Rodríguez, informó este viernes que este fin de semana los 554 candidatos de esta coalición se desplegarían por todo el país para realizar encuentros con diversos sectores de la vida nacional con el fin de escuchar los planteamientos que servirán de fundamento al programa trabajo a presentar con miras a las elecciones parlamentarias.

«El pueblo nunca se equivoca, se pueden equivocar los dirigentes si no están junto al pueblo», sentenció Rodríguez al iniciar su alocución.

Advirtió que con solo la propuesta del presidente Maduro de que sea el pueblo desde todos los rincones del país que construya su programa, empiezan aparecer ideas maravillosas.

Rodríguez mencionó como ejemplo las ideas que pueden surgir del seno de las comunidades para legislar sobre la protección de la familia, sobre la protección a la mujer del maltrato, del abuso, del femicidio.

Aseguró que la Ley Antibloqueo, “construida por puño y letra por el presidente Maduro” -acotó- se realizó para enfrentar la cuerda , el abuso y el maltrato, por lo que enfatizó la necesidad de que esta ley sea nutrida por las ideas del pueblo. «Tienen que estar las comunas y los consejos omunales en el marco de la ley Antibloqueo», sentenció.

A su juicio, el pueblo de Venezuela no puede seguir teniendo un Código de Comercio “que fue hecho hace años por las oligarquías para pagarse y darse el vuelto”. Son verdaderas leyes oligopólicas desarrolladas para proteger el gran capital, para que los banqueros sigan robando como roban… instrumentos que aún con 20 años de Revolución no hemos dado el salto hacia adelante para que el pueblo se empiedre de manera real, efectiva.

Insistió en que este tipo de encuentros tiene como objetivo la construcción colectiva del programa de cambio legislativo.

Dijo que la consulta nacional es fundamental para el programa de cambios en la AN, para construir el programa de cambios y lleguemos el 5 de enero, con Hugo Chávez, Simón Bolívar apoyando al presidente Nicolás Maduro y las propuestas del pueblo para transformar esa institución destruída por la maldad…

Cuando la destrucción y la maldad es un negocio redondo

El jefe nacional del Comando de Campaña “Darío Vivas”, Jorge Rodríguez, considera que no solo se puede catalogar sino de cruel a un ser que planifique dejar sin medicinas a los enfermos para que mueran y citó algunos ejemplos específicos como los enfermos de diabetes que requieren la insulina y los enfermos renales que requieren de membranas para su diálisis.

“Son miserables, criminales, crueles e inhumanos aquellos que se aprovecharon e la pandemia para pretender acabar con la revolución bolivariana. Se volvieron a equivocar porque ha ocurrido lo contrario, el pueblo está más firme que nunca. Y si algo sabe el pueblo es resistir… resistió 300 años del oprobio español… y Bolívar cabalgó a liberar a los pueblos de América, junto a los llaneros descalzos», dijo.

Rodríguez destacó la esencia del pueblo venezolano, resistente, independiente, libres, soberanos.

“Si ya se les derrumbó su propuesta atroz del autoproclamado por qué siguen con la maldad, por qué siguen atacando las costas, por qué nos impiden vende nuestro petróleo… porque es un negocio redondo”, sentenció Rodríguez.

Recordó el caso de los 3 millones de barriles de gasolina que se encuentran actualmente en EEUU gracias a Guaidó, “se los robaron para venderlos allá”.

«Se robaron 33 mil millones de dólares, claro la mayoría van para las arcas del imperio norteamericano y de países europeos, pero alguna migaja le cae a ellos, a Guaidó , a Borges a Vecchio… es un negocio y por eso siguen con la crueldad contra el pueblo de Venezuela».

Aseguró que los líderes de esa oposición están millonarios y que a ellos no les afectan las sanciones como al pueblo venezolano, por lo que insistió en la necesidad de resistir y luchar junto al Presidente Maduro.

“Borges vive como rico en Bogotá y la familia de Guaidó es de las más millonarias en estos momentos”, denunció.

Lucha contra la corrupción

Rodríguez propone hacer una cruzada contra la corrupción, por lo que considera que hay que hacer nuevas leyes en este sentido. «Al funcionario corrupto provoca fusilarlo… pero al empresario que corrompe, al empresario parásito, el que se roba los reales del Estado… eso hay que cambiarlo».

Recordó que en la constitución está prevista la presencia de la empresa privada, pero que produzca, con unas reglas del juego claras, que no saque los capitales y que no corrompa a los funcionarios y que no robe los dineros que le pertenecen al pueblo

Todo esto debe incluirse en ese programa de cambios de la nueva AN, por lo que tenemos que repartirnos por todo el territorio con mucha fuerza porque estamos enfrentados a la mayor agresión que haya recibido Venezuela en los últimos 200 años.