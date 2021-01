Jorge Rodríguez: Estamos aquí por mandato de la Constitución y el pueblo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que la legitimidad del parlamento que inició su periodo este 5 de enero está fundamentada en la Constitución Nacional y en el voto del pueblo que el pasado 6 de diciembre eligió a los 277 diputados.

“En esta nueva AN que encierra tanta importancia histórica, que encierra tanto significado la presencia de 277 mujeres y hombres, jóvenes, personas experimentadas, campesinos, cada uno debe preguntarse ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón suprema de que estemos hoy aquí? Estamos aquí por mandato del libro de todos (Constitución), estamos aquí porque una democracia está sustentada en el cuerpo de leyes que la comprenden (…) esta Constitución dice con claridad que el periodo constitucional de la AN electa por el voto del pueblo de Venezuela tienen un periodo de 5 años y esta constitución dice taxativamente que es el 5 de enero a las 11:00 am, una vez cumplido el periodo, se debe instalar la AN electa”, señaló.

Tras juramentar a la directiva donde le acompañarán en la primera vicepresidencia, Iris Varela y en la segunda vicepresidencia Didalco Bolívar y a los 277 diputados que legislarán en el periodo 2021-2026, Rodríguez recalcó el rol que jugó el pueblo venezolano para garantizar la elección de la AN, pese a las dificultades derivadas por el bloqueo impuesto por Estados Unidos y la pandemia del covid-19.

“La razón de mayor peso por la que ustedes (diputados) estén aquí, es que nuestro pueblo de Venezuela que ha resistido los peores embates, las peores agresiones en búsqueda de atacar la dignidad del pueblo venezolano, para debilitar el ser venezolano, levantó su condición de ser venezolanos y ser venezolano es ser independiente, es ser pacífico y ser soberanos”.

La primera vicepresidencia la ocupará Iris Varela

La segunda vicepresidencia la ejercerá Didalco Bolívar

Jorge Rodríguez fue designado como presidente de la Asamblea Nacional, para el ejercicio 2021-2022

Juramentación de Jorge Rodríguez

Parlamentarios de la nueva AN juraron respetar y hacer respetar siempre la Constitución

Llamó a los integrantes del Poder Legislativo que representan a la oposición a “no sucumbir a la barbarie” que sostuvo se instaló en esta institución durante los últimos 5 años en la que estuvo dominada por mayoría opositora.

“No podemos volver a sucumbir a la barbarie, no podemos volver a sucumbir a pedir invasiones, no podemos pedir sanciones, que afectan al pueblo, pero además sanciones que son inútiles porque el pueblo de Venezuela ha decidido ser libre, independiente y soberano”, enfatizó.

En este sentido, hizo enfaisis en la importancia de “no fracasar” durante esta gestión que subrayó debe promover la recuperación del estado de bienestar social “que fue afectado por las sanciones criminales contra nuestro pueblo”.

“No venimos aquí a hablar y hacer politiquería, tenemos que erigirnos en una política de P mayúscula; venimo a escuchar, venimos a conversar, nosotros no somos representantes de nadie, somos voceros de todos”, dijo y enfatizó que “no podemos fracasar esta vez, no podemos sino triunfar esta vez, debemos reparar lo dañado, debemos recomponer lo que fue deteriorado por el odio, la traición y la violencia”.

Venezuela es ejemplo en el mundo

Rodríguez dio inicio a su discurso resaltando los logros que Venezuela muestra al mundo en torno a la lucha contra la pandemia del covid-19.

“Digan lo que digan los medios de comunicación internacionales que permanentemente atacan al pueblo, ha sido el pueblo de Venezuela un ejemplo de cómo se combate en unidad perfecta del pueblo y el Gobierno a esta pandemia que azota al mundo”, resaltó.

Asimismo, aprovechó la ocasión para rendirle un homenaje al fallecido Darío Vivas para quien pidió un minuto de silencio que fue cumplido por parte de los parlamentarios.

Diputados y diputadas ocupado los curules del hemiciclo

“Solicitando una licencia a los diputados y diputadas de la oposición que están hoy aquí en la instalación de este periodo de la AN, pido que rindamos un homenaje de esta AN para un diputado del pueblo, de las calles, para un diputado que estuvo ahí siempre en la defensa de los más altos intereses de los más pobres, que fue el conductor de mil batallas, en mil batallas electorales, hoy pido un aplauso para el diputado Darío Vivas”, expresó.