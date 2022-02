Jorge Rodríguez: Si un diputado incumple su juramento irá a la cárcel

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, advirtió este martes que los diputados que incumplan con su juramento irán a prisión, tras referirse al caso de la parlamentaria Taina González Rubio, quien fue detenida por su presunta vinculación con una red del narcotráfico.

«Irá a la cárcel si un diputado o una diputada incumple con su juramento y se convierte en un nauseabundo traidor o traidora. A la cárcel van a ir todas y todos que se desvíen del camino», aseveró durante su intervención en la sesión de este martes.

Indicó que todos los parlamentarios tienen que «asumir la responsabilidad de nuestra conducta en la Asamblea», y señaló que «no podemos hacernos los locos» y se debe decir «las verdades en la cara».

«Hay indignidades que tienen que ser ventiladas junto al pueblo de Venezuela. Hay indignaciones que no se pueden ocultar y tienen que ser analizadas en sus causas y sus efectos con todo el pueblo de Venezuela. Hay ascos que no se pueden ocultar.¿Cómo le veían los traidores y las traidoras la cara a Diosdado Cabello Jefe del Bloque parlamentario de la Revolución? , se preguntó.

«Traicionaron la buena fe y la visión de vida y futuro del pueblo que los eligió como diputadas y diputados. Hay traiciones que por más asco que den, deben ser ventiladas .

Rodríguez le insistió a los diputados que «tenemos que jurar que caiga quien caiga no existirá piedra donde se puedan esconder los corruptos, narcotraficantes,no puede haber impunidad. Cada uno de nosotros somos garantes de las dignidad de nuestros compañeros. Estoy seguro que si el presidente Nicolás Maduro pide castigo para los corruptos y narcotraficantes lo hace con la moral de quién ha enfrentado a ese cruel imperio; estoy seguro que este no será el último dolor , quizá no será el más fuerte».

«Nuestro deber es pedir al Ministerio Público que las investigaciones lleguen a sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.Esto nos hace más fuerte. Nos hubiera hecho débiles si hubiéramos ocultado la traición», dijo.

La diputado pesuvista fue detenida el pasado 27 de enero en Sabana Alta (Falcón) junto a la alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm (Casigua El Cubo), Zulia, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35), mediante un operativo ejecutado por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas Nº 13. Ese día los agentes incautaron 6 panelas de cocaína que presuntamente transportaban ocultas en una de las dos camionetas donde viajaban alcaldesa y diputada.

en desarrollo