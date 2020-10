El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el grupo G4 «está histérico por la aprobación de la Ley Antibloqueo dijo que los líderes de la ultraderecha que han pedido sanciones y han promovido el bloqueo contra Venezuela «están histéricos por la aprobación de la Ley Antibloqueo».

«Esos quienes han hecho lobbie para que se sancione a Pdvsa, los que han enriquecido con la desgracia del pueblo venezolano, a los que llamo G4RP, el grupo de las cuatro ratas pelúas, Borges que vive en Bogotá como un rey pachá, no le afecta la escasés de gasolina ni alimentos, multimillonario, por el pacto que tiene con Guaidó para repartirse la torta de lo que le roban al país; Juan Guaidó que tiene todo, maneja millones de dólares robados al país; Ramos Allup que vive en su mansión y a Leopoldo López, asesino, terrorista, psicópata, vive a sus anchas en la embajada de España donde no le falta nada, pero le sobra cobardía, todos están histéricos por la aprobación de la Ley Antibloqueo»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó a todos los empresarios para que se visualicen nuevas oportunidades. Acotó que la Ley Antibloqueo garantiza todo lo que necesita el país.

«La ley antibloqueo nos va a permitir ensayar un conjunto de nuevas inversiones con el objetivo de producir riquezas para invertirla y distribuirlas en el bienestar social de Venezuela, en medicinas, en salud públicas, en alimentos, educación, en ciencia y tecnología y en la recuperación del aparato productivo nacional, servicios públicos. Para eso es la Ley Antibloqueo.

Asegura que a partir de la aprobación de esta normativa se abre una nueva etapa para el país. Informó que ya posee un portafolios de nuevas alianzas y proyectos de inversión productiva, toda vez que hizo un llamado a los inversionistas a incorporarse.

«Hago un llamado a los inversionistas a los jefes y gerentes de las empresa públicas para visualizar nuevas oportunidades, esta ley garantiza todo lo que se necesita para poder invertir. Siempre se necesita saber de dónde venimos, qué hemos pasado, de donde venimos… nuestro Comandante Chávez nos lo dijo, viene una guerra económica y ya hemos pasado distintas etapas de esta guerra. No les voy a fallar nunca y esta es una ley que blinda los esfuerzos y los sacrificios a los que estamos sometidos para salir del sufrimiento y del dolor hacia un tiempo de esperanza y recuperación», dijo.

El mandatario nacional agradeció a la Asamblea Nacional Constituyente por el debate público, transmitido por radio y televisión, que concluyó con la aprobación de la Ley Antibloqueo.

Insistió en la necesidad de dar a conocer al mundo la verdad de Venezuela sobre las elecciones, donde participarán más de 107 organizaciones políticas y grupos electorales, más de 14.400 candidatos y candidatas se inscribieron, están recorriendo y juramentando comandos de campaña en todo el territorio nacional.

«Están en plena pre campaña electoral, esta elección es la número 25 y hemos ganado 22 procesos, sabemos ganar y perder y lo hemos reconocido. Cuando perdimos la An quisimos una buena convivencia, pero ellos (la oposición) quisieron fue fuera, violencia y sabotaje…. resistimos, los pusimos en su puesto y vamos a recuperar a la AN. El 6D es un momento histórico para el mundo, están invitados todos los movimientos y centros del mundo, Venezuela abierta al mundo ara que vengan los observadores electorales, para que vean el proceso. La nueva AN le traerá paz al país».

El Consejo Nacional Electoral está garantizando un proceso perfecto desde el punto de vista de la bioseguridad. “Ir a votar es más seguro que ir a cualquier lugar, va ser el acto más seguro de todo el año 2020” indicó

«De manera libre y voluntaria, con su voto, el pueblo elegirá de manera libre y diversa la nueva Asamblea Nacional (…) que pase la página de estos cinco años de sabotaje y agresión, estos cinco años nefastos de la historia parlamentaria del país», expresó.