Maduro destacó participación y civismo registrado en el simulacro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó a los venezolanos por lo que calificó como “comportamiento ejemplar” durante el desarrollo del segudno simulacro electoral realizado este domingo, como parte del proceso de preparación de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“Los primero que quiero resaltar y agradecer es el comportamiento ejemplar del pueblo venezolano en el cumpliemiento de las medidas de bioseguridad, indicó durante alocución realizada al termino de esta jornada preelectoral organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Destacó que este proceso visualiza la alta participación que se registrará en las elecciones parlamentarias, así como la fiabilidad y seguridad del sistema electoral venezolano. “Ahí estuvieron acompañantes internacionales, medios y partidos que pudieron ver con sus propios ojos el mejor sistema electoral del mundo”, apuntó.

Lamentó que existan países como Estados Unidos donde aún no se conoce el resultado a casi dos semanas de las elecciones presidenciales en ese país. “Aquí no pasa como en EEUU que no se sabe quien ganó y ahora acusan y que a una ’empresa de Maduro’; se la pasan con fantasmas en la cabeza. Ahora Donald Trump dice que le robaron las elecciones y están en eso”, dijo.

Felicitó a las autoridades del CNE por este proceso y el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de distancimiento social durante el acto de votación de cada uno de los electores.