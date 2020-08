Maduro firma decreto e indulta a opositores en aras de la paz

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó este lunes el indulto presidencial en favor de personeros políticos de la oposición, extinguiendo así la acción penal que recae sobre cada uno de ellos.

Publicidad

El vicepresidente sectorial, informó en una rueda de prensa que el presente decreto e indulto beneficia a 110 ciudadanos actores políticos de la derecha venezolana, de ellos 23 diputados principales y 4 suplentes, busca la reconciliación y la unión nacional.

El indulto presidencial entrará en vigencia a partir de su publicación y estarán encargados de su efectivo cumplimiento la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como los ministros del Poder Popular para Servicio Penitenciario, Iris Varela, y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

El vicepresidente leyó algunos de los 110 ciudadanos beneficiados con la medida:

Freddy Guevara

Freddy Superlano

Henry Ramos Allup

Mariela Magallanes

Carlos Lozada

José Guerra

Richard Cabrera

Tomás Guanipa.

Edgar Zambrano,

Luis Florido

Antonio Cisneros

José Santamaría

Roberto Marrero

Wilmer Quintana

Luis Gómez Peñaranda

Enrique Perdomo

Mimi Arriaga

Marco Antoima

Nicmer Evans

Américo De Grazia

Jorge Millán

Richard Blanco

Luis Stefanelli

Carlos Paparoni

Juan Andrés Mejias

Miguel Alejandro Pizarro

Rafael David Gúzman

Juan Pablo García Canales

Wiston Flores

Gilber Alfonso Caro.

Franco Casella

Simón Calzadilla

Ismael León Prieto

Renzo Prieto

Rosario Ismael León Duque

Ángel Alejandro Betancourt Jurado

Gracia Guillen

William Antonio Cabaña Ortega

Castro García

Basco Manuel Da Costa

Yorman Jesús Quintero Ochoa

Carlos Andrés Villa Torres

Wilmer Toro

José Daniel Hernández

Jesús Rojas Franco

Enrique Perdomo

Wilmer Alexander Corella Maldonado

Elio José Mendoza Acosta;

Fabricio José Ojeda Fernández

Carlos García

José Campos

Jonathan Suárez

Roberto Suárez

Oscar Antonio Barreto

José Luis Cartalla Piñango

Juan Bautista Mata Prado,

El Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, leyó el decreto firmado por el presidente Maduro, en la cual llama al encauzamiento constitucional para la paz» y que toma como base el decreto firmado por el expresidente Hugo Chávez, el 31 de diciembre de 2007.

Rodríguez, ante las preguntas de los medios nacionales e internacionales, recalcó que el presente decreto busca «reiterar el encauce de la paz», que lleve en definitiva a la reconciliación nacional, en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

«La intención del Gobierno Bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional, para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacificas y democráticas», acotó Rodríguez.

El también ministro para la comunicación, sostuvo que la historia del país deberá establecer y reconocer a Maduro, «es un verdadero campeón en la búsqueda de diálogo (…) con el pueblo de Venezuela y con los actores políticos, más de 600 veces ha llamado al diálogo por el país», dijo.

Destacó que quien no esté dentro de las elecciones no está dentro del ejercicio elemental de una democracia, «es proponer, ofertar y que el pueblo decida mediante el voto soberano», puntualizó.

Rodríguez llamó a dejar atrás la violencia, pues a su juicio los llamados a invasión, los llamados a agresión al territorio, solo causarían un catástrofe para todos, «aprovechemos la oportunidad estelar de la próxima elección para dirimir todas esas controversias», expresó.

«Demostremos al mundo la solidez de la democracia venezolana», destacó, al tiempo que mencionó que «todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del decreto y la participación o no en el evento electoral».

Publicidad

Con esta decisión se persigue, dijo Rodríguez, fomentar y ampliar la participación de los actores políticos y de esa manera se incrementará la participación de los electores. Además se aumentó el número de diputados a 277. «Hay un amplio abanico de garantías para el 6 de diciembre, quien no quiera participar, es porque tiene otros planes». sentenció.