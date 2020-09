Maduro: La AN debe provocar un gran cambio en el país

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio a la Clase Inaugural del Programa de Formación de Candidatos y Candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar a la Asamblea Nacional.

“Estamos conectados en videoconferencia con los 554 candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico ¡La verdadera alianza patriótica revolucionaria!”, expresó .

«Los primeros pasos que estamos dando es la formación para ser los mejores parlamentarios y parlamentarias, para hacer las mejores leyes, para ser líderes y hacer todo junto al pueblo. Nosotros ya tenemos una experiencia en el parlamentarismo social de calle».

Durante su introducción dijo «Una Asamblea Nacional no puede ser un instrumento para destruir y dañar a un país, a un pueblo, para hacerle daños financieros y políticos. Rechazar, repudiar y denunciar el desastre de la AN adeco-burguesa en manos de tres caras»

Informó que de los 554 candidatos, el 50% son mujeres y el otro 50% hombres. Asimismo, informó que el 90% de los candidatos son nuevos y el 40% son jóvenes menores de 40 años

«Tenemos que hablar con la verdad cristiana, la verdad como arma revolucionaria, como arma para despertar al pueblo, para dirigir y orientar a nuestro pueblo. Construir desde la verdad. Venezuela ha vivido estos cinco años una conspiración cruel».

Congreso unitario para la definición del GPP con todos sus grupos políticos, de puertas abiertas, será los días 30 y 31 de octubre. «De allí vamos a salir con unas propuestas globales del bloque y con el programa legislativo y político para rescatar la AN».

La AN debe ser el epicentro político de los cambios que requiere Venezuela, se requiere un gran cambio de leyes, economía, instituciones

«Ustedes tienen que ser los candidatos y candidatas del bloque del cambio, de las fuerzas del cambio verdadero que anhela el pueblo. Cambiar todo lo que está mal hecho y plantear nuevas soluciones. Ha llegado la hora del gran cambio desde la Asamblea Nacional»,enfatizó.

La AN debe provocar un gran cambio, económico, las fuerzas del cambio, del cambio verdadero que desea el pueblo, deben criticar todo lo que está mal hecho. me pongo a la orden de la nueva AN para hacer todos los cambios que necesita el país, ha llegado la hora del gran cambio, sueño con eso.

«Tenemos la capacidad para dirigir la Asamblea Nacional, vamos a decirle al país ¡Vota por nosotros! La palabra clave es rescatar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del pueblo de puertas abiertas», dijo Maduro.

Exhortó a la Unión Europea a que lo piensen mejor, en Venezuela habrán elecciones y ustedes no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump, un poco de realidad, deben pensarlo mejor, dijo al tiempo que los exhortó a mantener unas relaciones cordiales con el país.

«Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien. En Venezuela va a haber elecciones, va a haber una nueva Asamblea Nacional y ustedes no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump», señaló Maduro.

Resaltó que la Asamblea Nacional será el epicentro de una nueva política en el país «y vamos a estar felices de ver esos debates políticos. El que no vaya, terminará siendo polvo cósmico y desaparecerá por entre las nubes», sentenció.