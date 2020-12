Maduro: Venezuela cierra el año victoriosa por la resistencia cívico-militar profunda

Quinientos efectivos militares recibieron este lunes la salutación de fin de año del presidente de la República, Nicolás Maduro, a fin de destacar la labor de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Ante los integrantes del Estado Mayor, el jefe de Estado, aseguró que Venezuela cierra el año victoriosa ante la resistencia cívico-militar profunda.

“Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana bien plantada, gracias al ejemplo de los libertadores y del presidente Hugo Chávez, y por eso continuaremos resistiendo”, dijo el Jefe de Estado.

“Gracias a Dios, gracias al ejemplo inmortal de Simón Bolívar y a la tarea fundacional de nuestro comandante Hugo Chávez, Venezuela tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana bien plantada, más fuerte y unida que nunca”, aseveró el jefe de Estado

Recordó que este año se dio un paso importante que fue discutir y aprobar la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Ahí se estableció de una vez el proceso de las Redis, las Zodis, los principios militares e ideológicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, destacó, a la vez que recordó que debe ser estudiada y aplicada por todo el conjunto de la FANB.

Pidió que en enero se aplique durante una semana el estudio de esa Ley en el cuerpo castrense para conocer a profundidad dicho documento jurídico, asimismo que aplique en la Milicia Nacional Bolivariana.

Destacó que sin el apoyo de la FANB no habría sido posible enfrentar el covid-19. Rindió honor y elevó una oración por todos los oficiales y soldados caídos por contagio de COVID-19. “Entregaron lo único que tenían: su vida y salud. ¡Honor y Gloria a todos los caídos en esta batalla contra el Coronavirus!”.

“No ha faltado un solo lugar donde no esté la FANB activada junto a la Milicia, recorriendo barrios, caseríos, buscando el coronavirus con las brigadas médicas. Esta lucha ha sido muy dura. Honor y gloria a quienes han perdido esta batalla”, dijo.

Anunció que evalua nuevas modalidades para la cuarentena y flexibilización para el 2021. “En los próximos días haremos los anuncios pertinentes. Mientras tanto, cuídense y disfruten en familia”, agregó.

La FANB como garante de la paz

Nicolás Maduro destacó que la FANB ha sido fundamental para garantizar la paz del país, “desde la Casa Blanca, se ordenó asesinarme a través de la Operación Gedeón, no contaban con la capacidad de combate de la Fuerza Armada de Venezuela”.

Aseguró que la FANB tiene una sola doctrina anti oligárquica, antiimperialista, profundamente Bolivariana y Chavista.

“Nuestra Fuerza Armada tiene una gran victoria ante los ataques del imperio norteamericano, también acompañó al pueblo en el proceso electoral para elegir un nuevo parlamento. Gracias al Plan República tuvimos unas elecciones ejemplares”, explicó.

Denunció que la extensión de mandatos en autoproclamaciones no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “pido que se haga justicia y se cumpla la Ley y no me temblara el pulso para hacerlo cumplir, debemos respetar las leyes”, explicó el jefe de Estado.

Recordó que para el año 2021 la FANB estará garantizando el proceso electoral de las 335 alcaldías del país, así como la elección presidencial en 2024.

El jefe de Estado informó que durante el 2020 se realizaron 6 Ejercicios Militares a fin de fortalecer la estrategia defensiva integral de la nación, razón por la que se seguirán ejecutando otros Ejercicios Escudo Bolivariano durante el 2021 de manera secreta para movilizar a toda la FANB.

En 2020 también se crearon seis unidades tácticas para el orden interno y las amenazas de carácter internacional. Se creó el Consejo Científico Militar y Tecnológico de la FANB para el mantenimiento de todo el sistema de armas. De igual manera se aplicó la expansión de la Milicia Nacional Bolivariana, con más de 4 millones de milicianos.