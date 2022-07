En Aragua activan Sistema de Llenado Rápido de Gas

Para ampliar la capacidad de respuesta a las comunidades de los 18 municipios del estado Aragua, la empresa estadal Aragua Gas activó este fin de semana el Sistema de Llenado Express (SiLlEx) en la planta Maracay 1 de Aragua Gas, ubicada en la Zona Industrial La Julia, una actividad que estuvo encabezada por la gobernadora Karina Carpio, en compañía de Ymaru Muñoz, presidenta de Aragua Gas y el gerente general Edward Cedeño.



La gobernadora destacó que el sistema mejorará la capacidad y el tiempo de respuesta al pueblo que requiere de los operativos de distribución de gas, especialmente en los rincones más apartados de la entidad, ya que el SiLlEx tiene capacidad para llenar dos mil cilindros diarios a un ritmo de ocho bombonas por minuto.

«Express es rápido, esta planta va solventar y va a solucionar aquellos espacios donde no haya mucho acceso al servicio, permitiendo a la población acortar los tiempos de reposición de los cilindros sin caer en escasez y evitando la especulación”, afirmó la mandataria.

Carpio resaltó además la labor y el esfuerzo diario de los trabajadores Aragua Gas para optimizar el sistema de distribución de los cilindros, e informó que en los próximos días iniciarán la rehabilitación de la planta Maracay II, ubicada en Coropo y la planta de llenado 4 de Febrero ubicada en Villa de Cura.

A través del 1×10 dan respuesta a las comunidades

Como parte del esfuerzo que realiza la empresa Aragua Gas para garantizar el servicio a los

habitantes de todas las localidades de la entidad, esta semana fueron atendidas las poblaciones de San Casimiro, Urdaneta, San Sebastián de los Reyes y Camatagua, ubicadas al sur de Aragua, un operativo de distribución y venta de bombonas que fue canalizado a través del sistema 1×10 del buen gobierno.

Durante la jornada los lugareños pudieron adquirir las bombonas de 10, 18, 27 y 43 Kg, las cuales fueron vendidas a precios solidarios, garantizando el servicio a unas 15 mil familias.

“Estos operativos son para disminuir los periodos de atención en cada una de las comunidades del estado, los cuales pretendemos realizar cada 20 días. Seguiremos desplegados por todos los municipios para atender a las familias que lo necesiten de las distintas comunidades, tenemos cifras extraordinarias”, afirmó el gerente general de la planta de Gas Edward Cedeño.

Asimismo, el funcionario explicó que el objetivo para el último trimestre de 2022 es alcanzar la distribución directa casa por casa, previa solicitud del usuario.

No les quitan el ojo a las ventas clandestinas de gas

Recientemente, se llevó a cabo una reunión con la participación de la gerencia de la empresa Aragua Gas, el comandante general de la Policía Bolivariana del estado Aragua (PBA)y la directiva de la empresa privada Estebita Gas, donde se acordó tomar medidas para ponerle un freno a las ventas clandestinas de bombonas de gas, las cuales no cumplen con los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la venta segura de los cilindros.

Edward Cedeño destacó que existen varias ventas no autorizadas de gas en el estado, por lo que realizan las visitas correspondientes revisando cada una de sus normativas, para la distribución o venta, abordando al menos tres lugares clandestinos en la ciudad de Maracay en las últimas semanas.

Al respecto, Yoel Reyes comandante de la PBA, enfatizó que la venta no permisada de gas doméstico es un delito, haciendo un llamado de conciencia a la colectividad a no adquirir las bombonas en estas ventas clandestinas, las cuales serán cerradas por las autoridades, una medida con la que buscan garantizar la seguridad de los compradores y los expendedores que comercializan los cilindros en espacios que no cumplen con las normativas emanadas por Pdvsa Gas.