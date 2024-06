Adiós al pie de atleta

Los hongos en los pies o pie de atleta acechan en los periodos de mayor calor y humedad. Con unas pocas previsiones más el empleo de remedios caseros se pueden evitar y revertir este trastorno. El calor no sólo agota nuestras energías y enfebrecido el humor, sino que el estado del tiempo también es propicio para las infecciones con hongos en los pies, más habituales en estos días debido al incremento de la sudoración y la humedad que ayuda a que las bacterias se reproduzcan, factor aunado al mayor número de visitas a espacios como piscinas, playas o gimnasios donde la gente descalza propicia la propagación de estas molestias.

Uno de los síntomas más importantes que nos avisa de un posible caso de hongos es la variación de la textura y el color de las uñas. Aunque los hongos suelen salir en las uñas (aparecen como roídas), también hacen presencia entre los dedos y otras partes del pie, logrando que la piel tenga un aspecto más reseco (incluso llega a agrietarse) y suele picar, acota el naturópata y acupuntor José Vicente Arnau.

Ante la menor sospecha siempre se ha de acudir al podólogo o especialista ya que cuando antes se empiece el tratamiento, más fácil será combatir los hongos de los pies. De igual forma, comenta el especialista, los tratamientos o remedios naturales para los hongos de los pies deberán seguirse durante varios meses ya que hay que tener en cuenta que el crecimiento de la uña es muy lento y por tanto los cambios tardarán meses en observarse (lo que tardemos en cambiar totalmente la uña).

EVITAR CONTAGIOS

Para solucionar esta molesta afección es imprescindible comprender que los hongos para su reproducción necesitan calor, humedad y oscuridad. Ante ello, el especialista consultado sugiere:

• Usar un calzado que permita una buena transpiración de los pies; elaborado con materiales naturales y lo más frescos posibles (algodón, lino, etc.). Muchas personas observan que en los periodos de calor les sudan menos los pies con unos calcetines cortos.

• Es vital caminar descalzo siempre que sea posible para que los pies se aireen, eso sí, esto debe hacerse sobre pisos pulcros y debidamente higienizados con productos de limpieza.

• Bañar los pies en el mar o con agua y sal ayuda. No obstante, mucho cuidado con tomar el sol directamente sobre la arena de playa ya que ésta representa un “nido” de hongos (seco y caliente por arriba y húmedo por abajo). Se sugiere estirarnos sobre una toalla o esterilla y secarnos antes muy bien.

• Poner los zapatos periódicamente al sol ayuda a combatir la humedad y la oscuridad (factores que reproducen los hongos).

• Secar muy bien los pies después del baño.

• Usar siempre la misma toalla y no compartirla con terceros ya que los hongos de los pies tienen un alto nivel de contagio.

• En los gimnasios o duchas comunitarias es imprescindible usar sandalias.

• Evitar calzados que aprieten demasiado los pies, impidiendo la circulación sanguínea y la normal ventilación del pie. Tenemos que evitar un exceso de sudoración acumulada en esta zona. También, los zapatos de goma son poco recomendables. La utilización del calzado deportivo solo tendría que utilizarse para hacer deporte.

• Utilizar calcetines limpios, de algodón para que absorban bien la humedad. Cambiarlos a menudo en caso de que sea propenso a sufrir este problema.

• Poner polvos de talco entre los dedos para que se mantengan secos.

• Para esta zona, emplear un jabón a base de azufre o árbol del té, ricos en propiedades fungicidas.

• Para no contagiar al resto de la familia, luego del baño echar agua bien caliente o cloro en la ducha.

DESDE LA MESA

Aunque normalmente la dieta tiene poca relación con los hongos de los pies o pie de atleta, no está de más seguir las pautas generales para evitar los hongos en el cuerpo y por ello es recomendable no abusar de alimentos ricos en levaduras (vinagre, cerveza, pan, etc.) o con mucha azúcar ya que también favorece el crecimiento de los hongos.

De igual forma, se recomienda añadir jengibre en las comidas pues su aporte de ácido caprílico ayuda a combatir los hongos de los pies o pie de atleta; también podemos tomarlo en infusión dos veces al día. Se sugiere asimismo a colocarle ajo a las comidas o tomarlo en forma de gotas, cápsulas o comprimidos, lo que ayuda a nuestro organismo a librarse de hongos y parásitos. Su efecto antifúngico es muy potente. Finalmente, podemos tomar un multivitamínico y mineral (sin levadura) para nutrir las uñas.

REMEDIOS CASEROS

• Remojar los pies en agua tibia (1 litro) con unos 300 mililitros de enjuague bucal por aproximadamente 20 minutos.

• Otro remedio casero consiste en usar agua tibia, vinagre y bicarbonato de sodio, y remojar los pies por 20 minutos.

• Si los hongos se resisten, se puede incrementar la cantidad de vinagre y la temperatura del agua, y colocar unas cuatro gotas de cloro, pero eso sí, recuerda ser constante y mantener las medias limpias para no contaminarse nuevamente.

• Luego de bañarse, secarse bien los pies y ponerse un poco de crema Vick Vaporub, la que nuestras abuelas nos colocaban en el pecho para la tos.