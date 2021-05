Cabello protegido

El viento, el frío, el sol, los tintes agresivos, el abuso del secador y el champús inadecuados, el nerviosismo o la preocupación, son armas letales para la salud del cabello. El brillo, la grasa, la caspa, las canas y la caída del cabello también son parte de los problemas que más preocupan a hombres y mujeres cuando tratan este tema.

Pese a los cada vez más sofisticados medios para mantener la lozanía del cabello, lavarlo, acondicionarlo y darle forma son los principios básicos del cuidado capilar. Durante el lavado se arrastra la suciedad y se aportan agentes que mejoran el estado del pelo; a su vez, el acondicionador protege la cutícula y aporta brillo y resistencia, mientras peinarlo y darle forma con productos de fijación garantiza la belleza del cabello.

La caspa, consiste en la aparición de pequeñas escamas blancas, tanto en la raíz del pelo como en el cuero cabelludo, debido a una aceleración del proceso de renovación celular de la capa basal de la epidermis.

“La caspa no se transmite a través de peines o cepillos, no tienen relación alguna con la alopecia, ni es contagiosa”, comenta la esteticista Elvira Gil, quien comenta que diversas marcas comerciales ofrecen tratamientos y champús muy suaves que erradican el problema en cuestión de días. “Incluso los cabellos más secos pueden convertirse en grasos debido a la actividad de las glándulas sebáceas que se disparan ante la presencia excesiva de adrenalina -dice la experta-. El primer remedio para luchar contra ella es lavarse el pelo con la frecuencia necesaria usando siempre un champú suave que no dañe el manto hidrolipídico del cuero cabelludo”.

Expertos en el cabello aseguran que la genética, los malos hábitos, la vida desordenada, la ansiedad, el estrés, el abuso de sombreros o casco de moto, los detergentes, geles y tintes agresivos son factores a tener en cuenta en la caída del cabello.

UN BAÑO DE COLOR

No sólo la edad pinta canas en el cabello, los disgustos y una situación de tensión continua pueden teñir el pelo de blanco, ya que se produce más ácido láctico de lo habitual. El prestigioso peluquero Michel Meyer señala: “Las primeras canas tanto en los hombres como en las mujeres son muy atractivas. El mercado ofrece infinidad de colores para tintar los cabellos blancos, pero no soy partidario de aplicar color sobre los cabellos masculinos. Para cubrir las canas femeninas un simple baño de color o unas ligeras mechas devuelven la belleza del cabello y ayudan a restar algunos años”.

Conseguir que el pelo brille es tarea fácil y sencilla. Simplemente se debe de aplicar un acondicionador o crema suavizante después del lavado y tras unos minutos aclarar el cabello con agua fría. De este modo, el pelo permanecerá brillante y sedoso. Por ejemplo, las mascarillas fortalecedoras proporcionan en pocos minutos la nutrición y el brillo que el cabello requiere.

ALOPECIA, DESCABELLADA PREOCUPACIÓN

Una cabeza rapada resulta hoy tremendamente sexy. Las calvas deseadas están de moda. Prueba de ello es el nuevo look que lucen deportistas y actores como Zidane, Bruce Willis, Ronaldo, Roberto Carlos o André Agassi. Estos y otros famosos han contribuido a modificar los conceptos del cabello masculino. Pero son muchos los hombres que todavía asocian el avance de las entradas con una imagen de envejecimiento prematuro y se lanzan a la conquista de productos que remedien y frenen la calvicie, ya que la alopecia androgenética -calvicie común)- producen un impacto psicológico que condiciona la calidad de vida de los afectados.

La caída del pelo es un proceso gradual que afecta a los hombres y de forma excepcional a las mujeres. El estrés, una dieta poco equilibrada, carencia de vitaminas, exceso de sol, productos inadecuados o agresivos o el lavado diario influyen en la calidad del pelo, pero no en su pérdida, según el especialista en cirugía capilar doctor Llorenes.

El 94 % de los casos de alopecia son de origen genético, según explica el doctor Llorens. En cuanto al número de personas afectadas por alopecia, a los 30 años hay un 30 % de hombres que la padecen, a los 40 años hay un 40 %, y a partir de los 50, un 50 por %, mientras que en la mujer esta cifra se sitúa en un 10-15% a lo sumo en todas las edades.

Llorens desmitifica algunas ideas erróneas que habitualmente tiene el ciudadano de a pie sobre las causas de la alopecia entras la que se citan una mala dieta, el estrés, el uso del casco o el lavado intenso del cabello. “Si llevamos una mala dieta nos afectará a todo el cuerpo, incluido el cabello. El estrés nos puede afectar, pero no tanto como para tener una alopecia. Se tiene que desmitificar además el hecho de que lavar el pelo todos los días hace caer el cabello”.