Después del sol

Aunque no se manifiesten externamente, son muchos los estragos en la superficie y en las capas profundas de la piel tras pasar mucho tiempo expuestos al llamado astro rey. El primer síntoma pernicioso es la deshidratación; en la piel se forman arrugas, aparecen manchas pigmentarias, los anexos cutáneos se atrofian y las defensas inmunitarias disminuyen. En segundo lugar, la estructura del colágeno resulta modificada y, como consecuencia, se produce el envejecimiento cutáneo.

El primer paso después de tomar el sol es la limpieza: “se deben eliminar los restos de bronceador, salitre del agua del mar o cloro de las piscinas. Una ducha con agua tibia y jabón suave serán suficientes para limpiar la epidermis”, señala la esteticista Eleonora Valbuena, quien acota que, a pesar de usar protectores solares, es necesario aplicar productos reparadores para equilibrar las funciones cutáneas. “La piel sufre una deshidratación, por lo que necesita sustancias calmantes, hidratantes, nutritivas y antioxidantes”, añade la especialista.

Luego de pasar un día al sol, el rostro posee una piel sensible, y debemos imponer una rutina diaria de limpieza e hidratación para que se recupere. Según Valbuena, las impurezas que cubren los poros impiden que la piel respire libremente, afectando su normal funcionamiento; por eso, es importante utilizar una leche de limpieza adecuada al tipo de piel. Luego de ello el cutis se debe enjuagar aplicando tónicos descongestivos, ya que este producto equilibra la hidratación. Además de su efecto refrescante y emoliente, protege la piel del cansancio diario. Una vez realizada la limpieza se debe humectar con productos especiales que prevean protección y suavidad, y favorece la regeneración celular.

Además, es posible conseguir potenciar el proceso de regeneración natural de la piel realizando exfoliaciones con producto específicos (aquéllos que contienen sal o azúcar). Las mascarillas faciales antioxidantes ayudarán a recuperar el equilibrio de la piel y su hidratación, luchando contra el envejecimiento que ha podido acelerar el sol. Tampoco hay que olvidar el contorno de ojos y labios, a menudo olvidados y que sufren, con más sensibilidad que el resto del cuerpo, los efectos del sol.

SI HAY QUEMADURAS

Tras una exposición solar que ha provocado quemaduras, el cuidado de la piel es todavía más importante. En primer lugar, hay que intentar enfriar la zona, con una ducha o baño de agua templada, nunca caliente. En cuanto a las cremas, hay que evitar los anestésicos locales que contengan benzocaína o lidocaína. Tampoco es recomendable utilizar lubricantes como la vaselina, ya que no hidratan la piel. En todo caso, se puede usar after sun, aunque a estas alturas su efecto será limitado. Lo más aconsejable es utilizar una crema hidratante rica en aloe vera y vitamina E, ya que no sólo aliviará la sensación de quemazón, sino que contribuirá a la regeneración de la piel.

CREMAS REPARADORAS

Después del baño o la ducha, es recomendable utilizar una crema específica para después del sol, conocidas en el mercado como after sun. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, este tipo de productos no sólo se utilizan cuando ya se ha producido una quemadura, sino que se debe usar de forma regular tras una exposición solar porque son de rápida hidratación. Para elegir la crema adecuada hay que considerar el tipo de piel y la edad. Las formulaciones humectantes y ligeras son para las pieles jóvenes; las cremas contienen componentes nutritivos para las pieles maduras y los geles son ideales para las grasas.

En las farmacias se pueden encontrar productos específicos para cada persona y tipo de piel. Aunque lo más habitual son los after sun familiares, no hay que olvidar que, por ejemplo, la piel del hombre es, de media, un 24% más espesa que la de las mujeres. “Por este motivo, la dermis masculina aguanta mejor las agresiones, envejece más lentamente y se hidrata a un ritmo diferente”, acota el dermatólogo José Martínez Arreaza, quien añade que, si surgen ampollas, además de acudir al médico, se deben utilizar vendas secas para prevenir infecciones. La infusión fría de manzanilla aplicada sobre la zona afectada o el jugo del pepino también contribuye a reducir las molestias.

DIETA BRONCEADORA

Además del cuidado directo de la piel tras mucho tiempo bajo el sol, se pueden adoptar otras medidas que contribuirán a mantener una piel sana a largo plazo, como hidratarse con la ingesta de líquidos y jugos naturales recién exprimidos para que conserven sus propiedades. También se puede recurrir a lo que muchos llaman ‘dieta bronceadora’. Para mantener el moreno más tiempo, los alimentos ricos en betacarotenos son la mejor opción. Tal vez el alimento más conocido sea la zanahoria, aunque la mayoría de las frutas o verduras de color rojizo-anaranjado o verde intenso son ricas en estos compuestos antioxidantes, como el melón y el albaricoque.

Es muy importante aumentar la ingesta de alimentos ricos en vitamina A, ya que favorece la pigmentación de la piel. Tampoco puede faltar en nuestra dieta post-sol una buena dosis de proteínas saludables, sobre todo las del hígado (100 gramos de este alimento pueden suponer un 70% de las necesidades diarias de esta vitamina). Quien no sea muy amigo de la casquería tiene en los huevos o en la leche un buen sustituto. También son buenos aliados el brócoli, la batata, la col rizada y las espinacas. Además, todas las frutas y verduras son ricas en agua, que ayudará a nuestra piel a que se encuentre bien hidratada, aspecto también fundamental para ayudar a prolongar el bronceado. En el caso de las zanahorias, por ejemplo, incluso se pueden utilizar para realizar mascarillas que se aplican directamente en la piel.

NOTA: el cabello puede hidratarse con aceite de oliva para devolverle su brillo