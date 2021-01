Embarazo con gracia

Prevenir, cuidarse y escuchar a los expertos son palabras claves cuando llega el embarazo. Las hormonas se disparan y la piel sufre, se agrieta o se llena de manchas; el pelo se cae y pierde su brillo. A todo ello, hay que ponerle freno.

La esteticista Mónica Martínez asegura que el principal problema al que se enfrenta una mujer embarazada son las manchas en la frente, mejillas y labio superior, “por una cuestión puramente hormonal”. Los cloasmas son las manchas típicas del embarazo, comenta Martínez, también llamadas “manchas de paño” y recomienda la “prevención” como la solución más efectiva durante esa etapa.

La aparición de manchas no tiene que ver con la exposición al sol, afecta la influencia de radiación diaria. No obstante, durante el embarazo no se pueden utilizar productos muy agresivos para la piel, y en lugar de productos despigmentantes, se utilizan líneas blanqueantes “que frenan la actividad de los melanocitos”, por lo que Martínez recomienda es un tratamiento que desacelera la producción de melanina, además, claro está, de extremar la protección solar.

Esta experta también indica que es recomendable utilizar productos que no generen descamación ni sean agresivos para la piel, que uniformizan su tonalidad y le den luminosidad. Advierte que las manchas del embarazo no se eliminan por completo, pueden volver a aparecer cuando nos exponemos al sol. Pero, aunque no las erradiquemos, se pueden frenar.

PUNTA DE LOS DEDOS

Las uñas se tornan frágiles y quebradizas a partir del tercer mes de embarazo. Alimentos como el queso, la soja, plátanos y huevos, ricos en biotina “paliarán estas alteraciones”, apunta la dermatóloga Victoria Lezcano.

SIN IMPUREZAS

La consultora estética Andrea Linati explica que es muy importante cuidar la piel esos nueve meses, pues en esa etapa en la que se experimentan tantos cambios, es fácil distorsionar la imagen que se tiene de uno mismo. Indica que el cloasma también puede formarse en torno a los senos y en la parte inferior del abdomen, “la denominada línea nigra” -desde el ombligo hasta el hueso púbico-, e incide en el uso del fotoprotector para evitar todas ellas. Eliminar las impurezas del rostro es una de las prioridades. Un suave limpiador equilibra, suaviza y calma la piel.

CABELLO AFECTADO

La mayoría de las mujeres nota cambios en su pelo durante el embarazo. “Los niveles de estrógeno suben y hacen que el pelo crezca durante más tiempo”, comenta la dermatóloga Victoria Lezcano, quien añade que, según su experiencia, algunas melenas ganan en densidad. Muchas mujeres notan que su pelo tiene más brillo y su textura cambia.

A su vez, la carencia de componentes bioquímicos como el hierro, aminoácidos y vitaminas, pueden llevar a una pérdida y afinamiento del cabello hasta cuatro meses después del parto. “Utilizar productos específicamente desarrollados con melatonina y biotina crearán un microambiente protector del folículo piloso, estimularán la repoblación de nuevos cabellos y fortalecerán su estructura”, aconseja la dermatóloga.

BIEN HIDRATADA

La deshidratación es un síntoma común, por lo que en el embarazo se deben utilizar productos que sustituyan el manto epidérmico natural. Para la esteticista Mónica Martínez, es importante la utilización de un producto continuamente para que se vaya formando esta película sustitutiva de la propia.“Durante el embarazo, la piel se vuelve diferente y tiene una fuerte pérdida de hidratación, una circunstancia que, junto a las manchas y la pérdida de pelo, afecta al 90 % de las mujeres en esta etapa de su vida”, argumenta.