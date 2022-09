Feng shui en el cuarto de juegos

Cuando se aplica Feng Shui en el espacio donde los niños realizan sus actividades recreativas hay que tomar en cuenta que les aporte a los pequeños alegría vibrante, saludable y a la vez hábitos que permitan evitar el caos que a menudo encontramos en estos espacios. Esta práctica milenaria China fomenta el crecimiento armonioso y evita, a su vez, la energía desordenada y caótica que se da fácilmente en los lugares de juego y en habitaciones.

La energía de los niños, es expansiva y potente, es por esto que es necesario que el lugar de juego disponga de cierta cantidad de espacio libre y en lo posible sea abierto para que puedan expandir su creatividad y esto impulsa su prosperidad.

Los juguetes son el instrumento fundamental de creación de los niños. En la elección, cuido y uso de ellos el Feng Shui nos da herramientas para que brinden mayor bienestar. Toma en cuenta estas recomendaciones al momento de aplicar feng Shui en el lugar de juegos de los pequeños:

DESPERTANDO SUS SENTIDOS

Coloca todo aquello que los haga felices: muñecas, peluches, juegos, libros, cuentos, tacos, legos. Una alfombra o cojines. Difusor de aromas, usando aceites naturales relajantes (lavanda, manzanilla) Negociar con los pequeños sobre el color, de manera que sea agradable a ellos, que disfruten y que este acorde con el resto de la decoración.

FOMENTANDO EL ORDEN

La limpieza y la organización son totalmente necesarios para un buen Feng Shui. Por eso necesitamos implementar un sistema para alejar el caos y la falta de energía.

Imprescindible contar con buenas formas de almacenamiento: cestas, cajas, estantes, bolsas grandes. Todo que sea bonito y agradable a los niños.

Guardar o distribuir los juguetes según el tamaño y uso. Por ejemplo, los juguetes de uso cotidiano pueden estar en las cajas o formas de almacenamiento que tienen a la mano. Los juguetes grandes o aquellos que no usen a diario guardar en closet, depósitos u otro lugar apropiado. De esta manera creamos el incentivo tomar decisiones sobre que juguete utilizar de acuerdo al momento apropiado (vacaciones o fin de semana). Además, no se recarga el espacio. Crea el hábito de limpiar los juguetes, sacar, regalar lo que no usamos, libera espacio para las cosas nuevas.

Involucrar a los pequeños en este proceso, es vital. Ellos pueden y deben ayudar a despejar el desorden de sus habitaciones, lugar de juego y de toda la casa.

Una vez al año regálale una habitación ordenada. Puede ser el día de su cumpleaños, antes de que empiecen el año escolar, navidad u otro de relevancia para ellos. Esto permite dar el ejemplo y tomarlo como una tradición de limpiar sus cuartos y lugar de juego la semana antes del gran día.

Convierte el día de limpieza en uno divertido. Intenta que sea una celebración, escuchar música, bailar, jugar, crear mientras están en el momento de limpieza es otra cosa.

ESPACIO PARA LA ENERGÍA VITAL

El Chi o energía vital necesita un espacio despejado para circular libremente. Para ello, intenta no llenar la sala de juegos de tus hijos con demasiadas cosas. Y mantén el centro del espacio despejadas para que los pequeños se sientan libres. Así conseguirán dirigir su energía de una forma más creativa. Tener un campo visual abierto ayuda a los niños a sentirse más relajados pudiendo expresar mejor su imaginación. Un lugar para cada cosa crea orden y estructura, ayudándoles a desarrollar un comportamiento de una manera independiente.

DIVIDE EL ESPACIO EN ZONAS

La separación de las zonas es necesaria cuando requieren concentrarse en las actividades académicas. Colocar un separador, un bonito biombo, mueble u objeto que identifique las actividades. Por ejemplo, cuando estudien puedes ponerles su separador y quitarlo cuando estén jugando o durmiendo.

ILUMINACIÓN

asegúrate de que la habitación tenga suficiente luz solar o coloca lámparas que cubran el espacio completo. Las esquinas deben estar bien iluminadas para evitar las zonas oscuras.

Un techo de color azul claro con nubes ondulantes blancas para imitar el cielo. Impulsa a soñar y ser imaginativo.

CRECIENDO CON LOS JUGUETES

El lugar de juego debe avanzar al mismo ritmo que los pequeños. Ten en cuenta el equilibrio entre los peluches o juguetes más nuevos que simbolizan la vida presente y futura de tus niños.

LA TECNOLOGÍA BIEN GUARDADA

Cables, ordenadores, electrónica y otros deben estar ocultos. Si están a la vista, han de estar bien ordenados y organizados. Es vital para que se sientan motivados y concentrados.

El Feng Shui es más que decoración, es un estilo de vida. Comenzar desde pequeños y por los espacios de juego, los hará personas más involucradas y comprometidas con su entorno. Si tienes la posibilidad de escoger en tu mapa energético el lugar para el salón de juego, te invito a que tomes el OESTE. Aquí se maneja la creatividad y energía de los niños. Hasta el próximo encuentro. Ros Feng Shui @ros.fengshui

