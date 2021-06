La estética no es unisex

El cuidado entre el hombre y la mujer no es el mismo ya que la piel de ambos es absolutamente distinta, por lo que, hay que respetar esta diferencia para así obtener los mejores resultados. Entre las características de la piel del hombre, sobresalen mayor grosor, menor flexibilidad, suele tardar más tiempo en exhibir arrugas que la mujer (pero cuando éstas aparecen son mucho más profundas), las glándulas sebáceas producen más del doble de grasa, y el crecimiento de vello en mayor cantidad y en menos tiempo. Por lo que los cuidados estéticos deben diferenciarse entre uno y otro género.

Desde el uso de cremas faciales de día y noche, peelings, depilación, dietas especiales, masajes con diferentes sustancias, máscaras capilares y cirugías estéticas, el campo de acción es realmente amplio y la variedad de tratamientos se adaptan a todos los bolsillos. Pero, según indica la esteticista Margot Gil, hay que considerar la edad al momento de someterse a un tratamiento estético. “Para los adolescentes, generalmente se consulta por problemas de acné; mientras, entrados a los treinta años, aparición de las primeras arrugas, poros dilatados, piel muy grasa, puntos negros; mientras los hombres de más de cuarenta años -señala la experta- quieren disimular las arrugas ya marcadas, la excesiva tirantez de la piel, patas de gallo, manchas en la piel, y canas”.

Una de las principales preocupaciones de los hombres se centra en el cuidado del rostro. Los varones están enfocados a disminuir los rasgos de envejecimiento tales como bolsas alrededor de los ojos, ojeras y arrugas. La limpieza de cutis y diferentes modalidades para adelgazar, son las principales consultas y motivos por los que se decide tomar acción activa para combatirlas.

Si cree que lavarse la cara en la mañana es sinónimo de enjuagarse los ojos, usted está en un gran apuro. Este lavado de cara debe hacerse de una forma integral, utilizando un limpiador facial (no jabón). La exfoliación de la piel durante dos o tres mañanas en la semana, lo ayudarán a quitarse las células muertas de la piel y lo prevendrán de arrugas y poros bloqueados. Hazte masajes fregando el limpiador facial de forma suave y en un movimiento circular.

FRENTE AL ESPEJO

La depilación es uno de los cuidados estéticos que más auge tiene entre los varones. Un 20% de los hombres que asisten a centros de estética y cuidado personal se depilan. Las zonas habituales en donde se ejerce esta práctica son la espalda, entrecejo, abdomen y piernas. La primera vez suele ser depilación con cera, y si los resultados son los deseados, luego se pasa a la depilación definitiva. En todas las ocasiones, los hombres aseguran que es una cuestión de comodidad y que la imagen de un hombre sin vello representa a una persona que se cuida y se preocupa por su higiene personal.

No hay que olvidar que el agua tibia es lo mejor, ya que el agua caliente eliminará de la piel sus aceites naturales. Utilice una esponja áspera, (preferentemente las fabricadas en base a una planta tropical) para quitar la piel muerta. El champú no sólo debe esparcirse sobre su pelo, sino también sobre el cuero cabelludo. Dé masajes de champú en su cuero cabelludo con las yemas de sus dedos, para luego dejarlo reposar un minuto y quitarlo. Limpie bien el pelo de champú, para que no queden residuos del mismo, que provocan un pelo opaco, seco y “duro”. Utilice un acondicionador para poder deshacer los nudos que se formen (caso contrario, podría arrancarse el pelo al peinarse).

UNAS HORAS MÁS

Aunque más del 80% de pacientes que acuden a una clínica de cirugía plástica son mujeres, cada vez son más los hombres preocupados por su físico que recurren a un centro médico especializado para conseguir mejorar su apariencia. Las intervenciones quirúrgicas más demandadas por ellos son la ginecomastia, que consiste en eliminar el exceso de grasa o de restos de glándula mamaria en la zona pectoral masculina, y la liposucción abdominal, ya que es la zona donde el hombre tiende a acumular más grasa. También, la fotodepilación médica láser es segura, efectiva y sus resultados son permanentes. Los equipos de última generación son más eficaces y además actúan de forma eficaz independientemente del tipo de vello y coloración de la piel. Asimismo, el Peeling Químico exfolia la piel mediante una abrasión química y ofrece unos resultados sorprendentes. Es muy efectivo para eliminar antiestéticas manchas, arrugas y marcas de acné. Los tratamientos abrasivos proporcionan una exfoliación más o menos profunda de la piel dependiendo del tiempo de aplicación y su nivel de concentración.