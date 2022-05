Las velas y el Feng Shui

El origen del uso y fabricación de las velas proviene de diversos lugares a lo largo de la historia. A partir del año 500 a. C. los romanos fabricaban velas de sebo por inmersión. En China se fabricaron velas hechas de grasa de ballena durante la dinastía Qin Shi Huang (221-206 a. C.) primer emperador. Su mausoleo, que fue redescubierto en la década de 1990, a 35 km al este de Xi’an y contenía velas de grasa de ballena.​ En la India, la cera de canela hervida se usaba para fabricar velas para los templos. Los romanos comenzaron a hacer velas de sebo, hacia el 500 a. C. Y en la Italia romana ​las lámparas de aceite eran la fuente de iluminación más utilizadas.

La palabra zhú en chino, originalmente significó antorcha y posteriormente pudo haber llegado a significar vela durante el período de los Reinos combatientes (403-221 a. C.). Algunos bronces excavados de aquella época poseen un grillete pensado para sostener una vela.

En algunas partes de Europa, Oriente Medio y África, donde las lámparas funcionaban con aceite de oliva, por lo fácil de conseguir, la fabricación de velas no se desarrolló hasta comienzos de la Edad Media. Donde a partir de estas fechas elaboran las velas con sebo y cera de abejas. Ya en la actualidad se fabrican utilizando espermaceti, grasas animales purificadas (estearina) y cera de parafina.

En el presente casi todas las culturas utilizan las velas para diversas actividades: religiosas, exotéricas, holísticas, hechiceras y hasta por decoración.

El Feng Shui es una disciplina milenaria originaria de China que busca la ubicación consiente de los objetos en el hogar con el fin de organizar la energía en el espacio y atraer paz, armonía y tranquilidad. Para lograr este equilibrio y armonía en el espacio y en nosotros, entre otros elementos recomienda el uso de las velas de colores. Al encender una vela se elimina la mala energía gracias al fuego que emana, pero tambien es muy importante el lugar dónde se coloquen.

Dentro de la decoración Feng Shui es excelente opción. Por una parte, damos un toque chic, místico y especial a los espacios, se atrae y equilibra las energías positivas de tu casa y se alejan las malas vibras.

En la decoración Feng Shui se sugieren ciertos colores para conectar con la buena suerte, el amor y el dinero a tu vida:

Velas de colores Amarillo y Naranja: nos conectan con el éxito y disipan la oscuridad y la tristeza

Velas de color Azul: conectan con la tranquilidad y calma.

Velas de color Rojo: conectan con el amor, pasión y éxito en los proyectos.

Velas Blancas: Conectan con la pureza, paz, creencias y armonía.

Velas de color Verde: Conectan con la abundancia, equilibrio y vida.

Velas de color Morado: Conectan con el cambio, transformación y poder.

Velas de color Rosa: Conecta con la ternura y amor.

Velas en color Dorado: Conecta con la riqueza, poder, lujo y prosperidad.

Las velas dentro del Feng Shui, además del color, es importante saber la ubicación y orientación, para tener el uso correcto que tienen.

Toma nota y ¡Activa tu prosperidad!

Norte: para que la buena energía fluya en la carrera profesional.

Suroeste: afianzar el amor.

Este: llamar la armonía familiar y las energías curativas.

Sureste: alimentar la energía y conciencia del dinero.

Noroeste: agradecer, conectarnos con las creencias y lograr el éxito en los viajes.

Oeste: afianzamos los proyectos.

Noreste: conectar con el conocimiento.

Sur: atraer el éxito y reducir la ansiedad.

Es importante mantener el equilibrio y armonía en espacios como el baño, habitación de pareja y sala. Aquí se sugieren velas aromáticas, ellas tienen un propósito particular al momento de armonizar el hogar y lograr equilibrar las energías, dando paz a la mente y equilibrio energético al ambiente. Pero es muy importante que la fragancia de esa vela vibre contigo, con los que te rodean. No tiene buen resultado si el aroma que desprenda esa vela es rechazado por sus habitantes. Recuerda que de eso se trata tener armonía y equilibrio.

El fuego de las velas en el Feng Shui disipa la mala energía, es por eso que el lugar donde vayas a ponerlas es tan importante, pues permitirán que la energía gire de manera positiva.

"EL FENG SHUI SISTÉMICO ES MÁS QUE DECORACIÓN"

Ros. Feng Shui

Hasta el próximo encuentro. Activa tu prosperidad.

