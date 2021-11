Lo que tu piel no soportará

Durante la noche, tu piel no descansa, sino al contrario, trabaja intensamente para reparar todo lo que se ha desgastado a lo largo del día. Por la noche es más receptiva a los tratamientos, más permeable, los activos penetran y se absorben con más facilidad. Lo ideal es que busques un producto que repare el ADN dañado y ayude a tu piel a producir proteínas y lípidos, y es fundamental aplicarlo con la piel muy limpia.

Cometemos muchos errores a la hora de cuidar nuestra piel, aquí algunos:

• No quitar el maquillaje antes de dormir

Si quieres lucir una piel oxigenada y con brillo, jamás debes ir a la cama sin desmaquillarte, incluso si es muy tarde, si estás agotada o si no te maquillaste en el día. “Ahora la cosmética te ofrece texturas variadas en gel, cremas, leche limpiadora, toallitas húmedas, etcétera, para que elijas el producto más adecuado para ti”, señala la esteticista María Rebeca Gil.

• Nunca hacer la limpieza facial con profesionales

Es importante que te hagas una limpieza profunda de la piel varias veces al año, para dejarla libre de puntos negros y darle un aspecto impecable a tu rostro. Además, al menos una vez al día debes hacerte una doble limpieza de la piel, con productos oleosos para eliminar las impurezas liposolubles y jabones especiales.

• Usar la misma crema de día y de noche

Es diferente la formulación de las cremas de día que las de noche. Las primeras contienen filtros solares, partículas reflectantes de la luz, propiedades hidratantes que mejoran el acabado del maquillaje, mientras que las segundas tratan problemas más específicos como la renovación celular.

• Cambiar constantemente de productos

Es una creencia muy frecuente entre las mujeres. Debes usar el mismo producto mínimo por dos meses; ésta es la clave para poder ver los efectos inmediatos y a largo plazo de la misma línea de productos.

• Exprimir los granos

Los dermatólogos nos aconsejan que exprimamos los granos, porque si no los vaciamos adecuadamente, la infección puede aumentar, haciendo que aparezcan cicatrices que no son fáciles de eliminar. “El acné debe tratarse con medicamentos adecuados y las cremas aplicadas sólo en el grano, no en todo el rostro, siguiendo las indicaciones del especialista”, añade el dermatólogo José Jacinto Pérez.

• Usar la misma crema para toda la piel

No debes usar para todo el rostro el mismo producto hidratante, nutritivo o anti-edad. A partir de los 20 años, el contorno de los ojos y de los labios necesita entre tus cuidados diarios una crema especial para contorno de ojos, para prevenir y tratar los problemas de esa zona. Para las otras partes de tu rostro debes usar otro producto.

• Usar cremas sin protección solar

Los dermatólogos nos lo repiten constantemente: el sol perjudica seriamente a la piel. Existe una relación directa entre los excesos del sol, el envejecimiento y el cáncer de piel. “El sol que más hace daño y envejece la piel no es el que tomas en la playa un par de veces al año con la protección adecuada, sino el que recibes a diario en la ciudad sin ser consciente de ello”, apunta el dermatólogo José Jacinto Pérez, quien recomienda usar todos los días una crema hidratante con filtro solar.

NOTA: Aplicar distintos principios activos puede llegar a asfixiar tu piel.