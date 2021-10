¿Olvido o enfermedad?

¡Cuán a menudo sentimos que nuestra memoria ya no rinde como antes, que se nos olvida lo que íbamos a hacer o el lugar donde pusimos las llaves! Sin distinción de edad, los malos ratos que nos juega esta función primordial se han convertido en fuente de preocupación ante la duda de que estemos padeciendo una enfermedad.

La memoria es la capacidad que tenemos para aprender nueva información y para recordar la información previamente aprendida. En pocas palabras, es la función que nos indica que un aprendizaje ha ocurrido, se trata de una función muy vulnerable porque es influenciada por muchos factores.

Esa sensación de cambio que tenemos en nuestra memoria no es imaginaria, es real, pero no porque suframos alguna patología sino porque, probablemente, está siendo impactada por circunstancias y exigencias de la vida actual. La memoria se sustenta en la atención y en la concentración. Factores como el estrés, el ritmo de vida acelerado, la depresión, la soledad, la falta de sueño y los hábitos poco saludables afectan la capacidad para concentrarnos y, con ello, nuestra facultad para recordar.

EL SUEÑO

Los problemas de sueño son uno de los grandes males de la vida contemporánea. El insomnio y el sueño interrumpido son una queja reiterada en los consultorios sin distinción de sexo, edad, cultura ni condición social. Esta escurridiza e importante necesidad biológica es fundamental para consolidar la memoria y para facilitar la formación de recuerdos permanentes

¿ALZHÉIMER?

Muchas personas se preocupan porque confunden los olvidos cotidianos con la posibilidad de sufrir de Alzhéimer u otros trastornos que implican deterioro cognitivo. Conocer los criterios diagnósticos de este tipo de patologías es la clave para recuperar la tranquilidad. “Por ejemplo, si en el presente olvidamos dónde dejamos un objeto, pero al rato lo recordamos, no hay razones para preocuparse, probablemente la persona está sometida a un ritmo de vida exigente o a un estado emocional. En cambio, si la persona no recuerda dónde está, si no es capaz de reconocer una cara familiar en una foto o el nombre de un allegado, hay una proceso neurológico que requiere atención”.

MEMORIA Y EDAD

En general, la atención y la memoria pueden sufrir el impacto de los años debido al envejecimiento celular, y las probabilidades de padecer algún trastorno cognitivo aumentan exponencialmente a partir de los 65 años. Asimismo, la memoria remota en el adulto mayor persiste mucho más que la reciente, por lo que los recuerdos lejanos tardan más en olvidarse.

CAUSANTES DE LA DESMEMORIA

Entre los factores que contribuyen a la pérdida de memoria están:

•Una vida sin retos mentales.

•La herencia

•Estrés crónico

•Sobredemanda de estímulos del entorno

•Condiciones de base, como la diabetes y la hipertensión

•Falta de sueño

•Tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas

•Ejecución de más de 2 o 3 tareas simultáneas (porque intelectualmente se divide la atención, sobre la cual se asienta la memoria).

TIPS PARA OLVIDADIZOS

Mientras algunos expertos aconsejan que el consumo de determinados alimentos y las dietas bajas en calorías favorecen la memoria porque reducen el envejecimiento celular, otros aseguran que sus beneficios son muy limitados. No obstante, existe consenso en algunas recomendaciones básicas que le ayudarán a entrenar el cerebro y fortalecer la memoria:

•Rompe con las rutinas diarias y los patrones repetitivos.

•Ejercite la creatividad.

•Realice actividades que impliquen retos mentales (leer, hacer crucigramas, resolver problemas, visitar espacios culturales y cualquier otra acción que se adapte a sus gustos e intereses).

•Practique la bilateralidad (especialmente el desarrollo de destrezas con la mano izquierda).

•Opte por placeres que activen su memoria remota con emociones positivas (tales como olores, sabores, música de una época, etc.).

•Procure un mínimo de 7 a 8 horas de buen sueño.

•Evite el estrés, en forma crónica ocasiona pérdida de neurotransmisores y, con ello, de la memoria.

•Evite la soledad y el aislamiento. La falta de conexión con otros y con el entorno es contraproducente.

•Una buena alimentación y rica en vitaminas beneficia las funciones generales del organismo.