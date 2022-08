Rueda zodiacal de agosto, mes del Mono

Son monos los nacidos en: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016 • Color de la suerte: Amarillo fuerte cómo el sol • Dirección de la suerte: SUROESTE • Signos Aliados: DRAGÓN y RATA • Signo Enemigo: TIGRE

La energía del Mono llevara, a algunas personas, a que hagan promesas que no pueden cumplir. Se presentarán romances, asociaciones que no serán solidas. También será un mes que puede tener grandes ganancias, si nosotros sabemos aprovechar esa energía de forma positiva y responsable. Hay que estar enfocados para no caer en engaños.

Durante el mes de AGOSTO en el CENTRO vuela la estrella DEL 5 AMARILLO. Se duplica la energía negativa. Ubicar mucho elemento METAL y la Pagoda de los 5 elementos.

PREDICCIONES PARA CADA SIGNO

RATA

(1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Excelente combinación. Mes de prosperidad, bienestar económico y fortuna. Reconocimiento profesional. Buen nombre y reputación. Se activa la sexualidad y la fertilidad. Debes tener mucho cuidado con las trampas que podrían presentarse dentro de compras que no son las mejores. Colocar al NORTE 1 cristal de cuarzo en un bol de cristal con agua.

Viste de colores azul y negro para eventos importantes.

BUEY

(1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 20 21)

Toma a favor la buena energía que el mes trae para ti. ¡Brillarán! la buena fama y reputación te acompañan. Buena fortuna, créditos que se aprueban. Evita cambiar de planes. Se constante en tus proyectos. Colocar al NORESTE el Símbolo del Infinito.

Utiliza el color dorado o naranja en tu vestimenta para eventos importantes.

TIGRE

(1938 – 1950 – 1962- 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Éxito obtenido de tu esfuerzo personal. Reconocen tu constancia. Ingresos que se multiplican. Precaución con personas que llegan a proponerte negocios donde inviertes tus ganancias. Coloca al NORESTE 8 cristales o geodas.

Viste utilizando el color rojo para eventos importantes.

CONEJO

(1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Cuídate de falsas expectativas, tus ganancias vendrán de la mano del empeño que pones para logarlo. Dedica tiempo a la diversión, cambia de ambiente, diviértete. Cuida tus pies. Mantén al ESTE todo ordenado y coloca el elemento fuego. Velas rojas o mantén encendida una lámpara.

Viste alguna prenda de color rojo en eventos especiales.

DRAGÓN

(1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La conexión con el dinero estará muy bien aspectada. Estarán creativos y con mucha iniciativa. Enamoramientos pasajeros. No pierdas tu esencia. Viajes, amigos que te conectan desde el extranjero. Coloca al SURESTE plantas naturales y monedas chinas atadas con cinta roja.

Viste alguna prenda de color azul en eventos de importancia.

SERPIENTE

(1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Déjate sorprender, estarás frente a situaciones que ni siquiera habías pensado. Sin embargo, deben estar atentos con personas que estarán prometiendo cosas que no podrán cumplir. Cuida la comunicación piensa luego habla. Excelente para viajes. Coloca al SURESTE agua en movimiento.

Viste de color negro en ese evento importante.

CABALLO

(1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Mucha energía Yang, reina la felicidad, la vida cómoda, fluida y relajada. Embarazos. Sigue tu intuición. Colocar al SUR objetos de color purpura y una pirámide.

Viste algún accesorio de color rojo en eventos especiales.

CABRA

(1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este mes a cuidar tu manera de comunicarte, aquello que no te genere confianza dale paso, no le des cabida en tu vida. Cambia de ambiente, conecta con la naturaleza. Camina descalzo. Colocar al SUROESTE el buda de la medicina, el buda azul.

Viste alguna prenda de color blanco en ese evento importante.

MONO

(1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Toma conciencia de tu bienestar personal, sal de la rutina. Cuida la forma de comunicarte y relacionarte, puede ser que no te tomen en serio. Colocar al SUROESTE el WULOU.

Viste alguna prenda de color gris en ese evento importante.

GALLO

(1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Llegan noticias relacionadas con asuntos legales. Atentos con tramites que involucren al internet, porque se pueden presentar fraudes. Los niños estarán susceptibles. Colocar al OESTE la imagen de san Miguel Arcángel.

Viste alguna prenda de color plateado en ese evento importante.

PERRO

(1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Bendiciones en sus proyectos, conecten con sus ancestros y creencias. En el plano sentimental estarán viviendo momentos especiales. Éxito económico. Coloca al NOROESTE la imagen de un ángel.

Vestir de color gris plomo en eventos especiales.

CERDO

(1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Disfruta la energía del mono. Un mes favorable lleno de bendiciones. Buenas noticias. Coloca al NOROESTE mucho elemento metal.

Vestir de color gris plomo en eventos especiales.

Hasta el próximo encuentro. Ros. Feng Shui @ros.fengshui