Un fallecido por incendio de vivienda tipo tráiler en Puerto Ordaz

“Un fuerte olor a humo me despertó y ya todo tenía candela”, narra José Gregorio Hernández, sobrino de la víctima fatal de nombre José Jacobo Márquez, de 73 años, quienes tenían como residencia, una vivienda tipo tráiler, ubicada en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, la cual quedó en cenizas.

La víctima no logró salir de su cuarto con rapidez, ya que contaba con una sola pierna, complicado su salida del lugar, por lo que Hernández relata que “todo pasó muy rápido, no me dio chance nada”, comentó de manera desesperada.

Las causas del incendio todavía se desconocen, los bomberos y cuerpos de seguridad se dirigieron al lugar del suceso para controlar la situación y realizar las investigaciones pertinentes.