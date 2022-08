Desplegado mega operativo en Carabobo para frenar especulación

Más mil funcionarios se desplegaron desde este viernes, en el estado Carabobo, en un mega operativo para frenar los actos de especulación en establecimientos comerciales de la entidad, ante el incremento del dólar paralelo.

Desde la avenida Bolívar del municipio Valencia, el gobernador de la entidad, Rafael Lacava, lideró un mega operativo cívico- militar- policial, donde los cuerpos de seguridad del estado acompañan a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) a supervisar los precios fijados en los comercios.

«La intención fundamental del despliegue es controlar las acciones especulativas de algunos comerciantes y empresarios que utilizando coyunturas políticas, buscan perjudicar la estabilidad económica de los carabobeños», aseguró.

El mandatario resaltó que el gobierno nacional fijó las líneas económicas en Venezuela, por lo que es necesario cumplirlas para evitar «desangrar el bolsillo del pueblo», especialmente, los sectores más vulnerables.

«Creo que las líneas económicas, nuestro gobierno las ha dado de manera muy clara a través del Banco Central de Venezuela (BCV) para que los precios estén en los rangos. Gran parte de este operativo tiene que ver con eso. No se pongan a estar inventando porque las normas están claras y yo cuento con el criterio de los comerciantes, de los empresarios, a quien yo siempre he apoyado, pero no voy a aceptar vagabunderías ni especulaciones que perjudiquen el bolsillo de los carabobeños y sobretodo, el bolsillo de los más vulnerables», sentenció.

En ese sentido, destacó que el denominado Carro de Drácula aún se encuentra activo para tomar acciones contundentes en contra de quienes buscan desestabilizar la economía de los carabobeños, por lo que hizo un llamado a la conciencia de los comerciantes a no dejarse envolver en el juego del dólar paralelo.

«Hago un llamado a la conciencia y este operativo tiene que ver con el control de esta situación. Estaremos dando en los próximos días un resumen para garantizar la paz y la seguridad de los carabobeños que es lo que más nos interesa. No podemos seguir metiendo más presión a esto. A los especuladores se los digo, después no se quejen porque les cayó el Carro de Drácula. Ya lo saben», precisó.

Más de mil funcionarios desplegados en mega operativo

Lacava, indicó que en el mega operativo participan más de mil funcionarios de la Sundde, Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Carabobo, policías municipales, Policía de Carabobo, Cuerpo de Investigaciones Penales y Crimalisticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana, Sistema Integrado de Emergencias y Bomberos de Carabobo, entre otros cuerpos de seguridad, que hacen vida en los 14 municipios de la entidad.

«Hoy tenemos aquí casi mil funcionarios desplegados, más de 300 vehículos, entre motos y patrullas, que están incorporados a este operativo, lo equivalente a solo el 30% de nuestra capacidad operativa. Podemos decir que Carabobo es una de las más grandes fuerzas militares y policiales del país. Hombres y mujeres dispuestos a desplegarse en función de los intereses de este pueblo», comentó.

En el ámbito político, el gobernador Rafael Lacava, ratificó su compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, asegurando que todas las acciones que se realizan en Carabobo son direccionadas y respaldadas por el mandatario nacional.

«Diariamente hacemos un esfuerzo para tener a Carabobo como ese referencial en materia de seguridad. Si no hubiese sido por el presidente Nicolás Maduro nada de lo que usted ve aquí pudiera ser viable y factible. Yo soy uno de sus más leales y entrañable colaboradores», resaltó.

Durante el despliegue, Lacava estuvo acompañado por el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor; el GD Luis Bustamante Pernía, comandante de la ZODI Carabobo; Jesús París Lara, secretario de Seguridad Ciudadana y secretario general de gobierno; el comisario general Valmore Lagos, director del Cicpc en Carabobo; representantes y funcionarios de la Sundde y directores de los diferentes cuerpos de seguridad del estado.