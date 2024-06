Actriz Karina Velásquez enfrenta problemas de salud

La venezolana Karina Velásquez decidió compartir con sus seguidores el problema de salud que enfrenta debido a sus implantes mamarios. La actriz, que ha participado en películas como ‘Libertador’ (2012) o ‘Liz en septiembre’ (2013), hizo pública su situación para llamar la atención sobre esta afección.

“Quiero que mi historia sea un reflejo de una realidad y un sufrimiento que pueden estar pasando muchas mujeres en silencio, para que si se sienten identificadas con esto, visiten a su médico”, expresó en el inicio de su post de Instagram la también modelo y locutora.

En la publicación, la intérprete compartió una foto en la que se le ve con una bata quirúrgica y gorro, sosteniendo lo que parece ser un rosario.

Cortesía Instagram @karinavelasquez

Hace un año

Seguidamente, Karina Velásquez reveló que sus problemas comenzaron aproximadamente hace un año, cuando comenzó a tener unas sensaciones “extrañas” en el cuerpo que define como apagones o blackouts. “Yo los sentía como ataques de ansiedad y pánico, como que se me comprimía todo el pecho, pero decidí no darles mucha importancia porque eran esporádicos en el tiempo”, explicó.

Con el paso del tiempo, la situación la llevó a buscar ayuda médica. “En enero de este año decidí visitar a neurólogos, neurocirujanos, endocrinos, a especialistas de todo tipo, con el fin de que me hicieran pruebas para identificar de dónde me venía todo este malestar. No encontraron nada en un primer momento, se limitaron a diagnosticarme un trastorno de ansiedad y a recetarme ansiolíticos”, señaló.

Velásquez señala a continuación algo (“Llámenlo intuición o corazonada”), la llevó a pensar que todo lo que estaba sintiendo podría estar relacionado con sus prótesis mamarias.

Su cuerpo se defendía

“Al visitar a mi cirujano y analizar mis prótesis vieron que mis implantes estaban rotos desde hace mucho tiempo y ese líquido estaba corriendo por mi organismo. Mi cuerpo no hacía otra cosa que intentar defenderse de ese ataque”, relató.

Y añadió: “Las mujeres con prótesis podemos desarrollar BII, que es una enfermedad por implantes mamarios que no hace otra cosa que debilitar y fatigar a la portadora, crearle problemas en las articulaciones, problemas de memoria, ataques variados”.

Asimismo, la artista, de 44 años de edad, expresó que se atrevió a publicar algo tan íntimo para hacer partícipe a la gente de algo que todas las mujeres deben tener presente. “Deséeme suerte y les mantendré informados.

No se le conoce mucho

De acuerdo al portal Breast Cancer Organization, la BII (breast implant illness o enfermedad por implantes mamarios) “no es un diagnóstico médico oficial porque aún no se la conoce bien”. El término hace referencia a una amplia variedad de síntomas que se presentan en algunas personas que se han sometido a procedimientos de reconstrucción o aumento estético con implantes mamarios.

“El único tratamiento real para la BII es la extracción de los implantes mamarios y las cápsulas de tejido cicatricial circundantes”, señala también el portal Avance Plastic Surgery.

“Había leído que se llama Síndrome de Asia. ¡Qué bueno que encontraste la causa! Espero que muy pronto te recuperes completamente”, le escribió en la sección de comentarios la actriz María Alejandra Martín. La también intérprete Alexandra Braun expresó por la msima vía: “Amiga querida, todo va a estar bien. Vamos arriba. Te quiero mucho y te mando mil bendiciones. Vas a salir de esto. Estamos contigo”.

“Eres muy valiente”

Anmarie Camacho, del programa ‘Vitrina’, comentó: “Mi Kariii, todo saldrá biennn. Te quiero, amiga linda”, mientras el periodista Eduardo Rodríguez Giolitti apuntó: “Bendiciones y fuerza. Dios contigo”. La actriz y ex Miss Venezuela Irene Esser, por su parte, destacó: “Gracias por compartir esto Karina, eres muy valiente y muy arrecha. Todo va a estar bien”, también estuvieron entre los que le dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos a la caraqueña, a quien recientemente se le vio en la película ‘Operación Orión‘.

Las actrices Maritza Bustamente, Michelle Renaud, Ashley Tisdale, Melissa Gilbert, Esmeralda Pimental y la estrella de telerrealidad Kourtney Kardashian, son algunas de las famosas que han confesado haber retirado sus implantes mamarios debido a la BII, algunas por padecerla y otras por miedo a sufrirla.