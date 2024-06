Alicia Machado y El Puma se enfrentaron en ‘Top Chef VIP 3’

Alicia Machado y José Luis Rodríguez, El Puma, protagonizaron momentos de tensión en la más reciente jornada del reality show culinario ‘Top Chef VIP 3’, que transmite se ve en Latinoamérica en la señal de Telemundo Internacional. El episodio le ganó una oleada de críticas a la ex Miss Universo en las redes sociales.

El referido encontronazo entre los venezolanos se produjo durante una de las primeras pruebas del martes en la noche, en la que a Machado y Rodríguez les tocó trabajar en pareja.

Tras una pregunta que hizo Machado que llevó al Puma a comentar: “Ya empezó el kínder”, la actriz del reality “Secretos de las indomables” señaló: “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”, dijo molesta la maracayera, quien también destacó su mayor experiencia y habilidad en la cocina.

“Así no”

“Alicia, no te pongas a inventar cosas raras”, pidió El Puma. Ante esto, Machado respondió de forma exaltada: “Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder”.

Acto seguido, el Puma le preguntó a su compañera de prueba si lo estaba regañando. Ella negó haber reprendido al cantante, y agregó, en el mismo tono alterado, que solo se lo estaba “diciendo y advirtiendo”.

El intérprete de ‘Agárrense de las manos’, que se dejó ver sorprendido por la situación, manifestó entonces: “No, no, no. Así no, Alicia. Relájate”, le pidió.

Apoyo al Puma

La incómoda situación generó de inmediato reacciones entre los otros participantes del programa, quienes optaron por expresar su apoyo por El Puma y señalar a la exereina de belleza por su “falta de respeto” y por no saber trabajar en equipo.

“No se vale, es un señor. Desde que estábamos chiquitos nos enseñaron a respetar a los mayores y creo que hoy sí perdiste la cabeza”, apuntó sobre la situación el cantante del regional mexicano Pancho Uresti.

“El criticar a las personas por su edad, lo punico que hace es exhibir la pobreza espiritual, la pobreza humana, la falta de conciencia, porque tampoco nosotros tenemos la vida comprada”, comentó, asimismo, la actriz mexicana Paty Navidad debido a que durante la prueba Machado se refirió de forma negativa a la edad del Puma.

En redes sociales

Los usuarios de las redes sociales no se quedaron atrás a la hora de comentar el incidente. Entre las personas que se manifestaron estuvo Liliana Rodríguez Morillo, la hija mayor del vocalista. “¡Esto es deplorable e inadmisible! ¡Las canas se respetan! Y espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto: búrlate, mofa e irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada”, apuntó la actriz y cantante, que en otras ocasiones ha hablado de la mala relación que mantiene con su padre.

“Falta de Respeto Totalmente hacia el Puma. Y tan bueno q el, ha sido con ella”; “Deberían descalificarla por falta de respeto”; “Grosera, debería irse”; “¿Hasta cuando van a tener a esa señora en el programa? Ya cruzó varios límites”; “Grosera, ha tenido problemas con todos los participantes, que la expulsen por pasada. Exige respeto y no lo da”; “Felicitaciones al Puma por su tolerancia, la Alicia quedo tan mal, decir que ella sabe más de cocina… Por dios en los retos pierde la paciencia tan rápido… ella no sirve para trabajar en equipo. Ya nadie la soporta, ni los televidentes, ella cree que es Lcdlf”; y “Ni que ella fuera una niñita para criticar a otro por su edad”, destacaron usuarios de Instagram.

Cabe señalar que el final de todo este drama, la pareja Machado-Rodríguez no logró pasar a la siguiente fase, por lo que ambos tendrá que participar hoy en una eliminación. En la valoración de los platos, sin embargo, los chefs del jurado destacaron que el del Puma estaba mucho mejor que el de Machado.