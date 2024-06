Aroldo Betancourt: “Me falta mucho por hacer”

A Aroldo Betancourt lo ha perseguido durante toda su vida artística la fama de picaflor.

A estas alturas, cuando suma casi cuatro décadas frente a las cámaras (ha hecho cine, televisión y teatro casi en la misma proporción), se ríe y le deja a las “leyendas urbanas” si fueron ciertos o no los amoríos que, en muchas oportunidades, le endosaron. Aunque no deja de reconocer que sí tuvo unos cuantos.

Y así, aunque aseguró que no tomó ningún episodio específico de su vida para eso, lo enfrenta en la obra ¿Sí o no? Terapia de pareja, montaje original de Juan Carlos Duque, que se presenta hasta hoy en el teatro Chacao. Ahí Betancourt comparte créditos con Sonia Villamizar -quien hace de su esposa- y María Antonieta Duque, quien es la terapeuta.

—¿Cuánto de propio tiene el personaje?

—Esta obra es interesantísima porque aborda el tema de la pareja… Me he casado, divorciado, vuelto a casar… Y, aunque personalmente, he tenido muchas relaciones, con la mayoría terminamos bien. Eso es algo que puedo contar, porque la separación de esas parejas ha sido amable. La vida nos ha dado la oportunidad de seguir adelante como amigos, como seres humanos.

La obra es una reflexión sobre hasta dónde pueden entenderse las personas, decirse las verdades.

Foto: Mairelys González

—¿Algunas de esas parejas lo llevó a terapia?

—Tuve una pareja que me dijo que lo intentáramos y fui. En la primera sesión, la terapeuta me preguntó qué pasaba y por qué estaba yo ahí… Y la verdad la cosa no funcionó. Terminamos separados (risas).

—A estas alturas de su carrera, ¿cuáles son los papeles que prefiere?

—Cuando me presentan un proyecto en el área que sea lo que busco es que sea un personaje que deje algo: una reflexión, bien sobre la vida o sobre el tema que estamos tratando. He tenido la fortuna de hacer drama, suspenso, comedia… Creo que el trabajo que he hecho habla por sí solo.

—¿Qué le falta todavía por hacer?

—Me falta mucho por hacer. Solo pido que Dios me dé salud para intentar cosas. Quiero hacer un buen drama, pero, actualmente, estoy trabajando en un unipersonal, escrito por mí y con el asesoramiento de varios expertos en stand up.

Es una parte de la historia de mi vida, combinado con otros elementos. Creo que para octubre ya debo estrenarlo. Va a ser una experiencia diferente a lo que hago ahora porque voy a estar solo yo sobre las tablas. Estoy más acostumbrado a formar parte de un elenco. Entonces también va a ser un reto para mí.

Foto: Mairelys González

—¿Y el cine?

—Tengo en espera un par de proyectos cinematográficos. Uno con Caupolicán Ovalles y José Tomás Angola que ya está en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cnac). Estamos esperando el sí o no para comenzar con la preproducción y el rodaje. El otro proyecto sería para después de que se haga éste.

Tenemos los dedos cruzados para que el Cnac lo apruebe este año y, así, comenzar el rodaje. Es una historia que, estoy seguro, va a gustar mucho.