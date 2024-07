Camila Canabal pide normalizar la menopausia

Aunque estamos en la segunda década del siglo XXI, aún hay muchos temas de los que poco se hablan. Entre ellos está la menopausia, una etapa que para Camila Canabal debe dejar de ser un tabú.

La animadora venezolana compartió con sus seguidores su experiencia, al tiempo que instó a normalizar conversar al respecto. “Desde noviembre se podría decir que soy una mujer menopáusica (risas), porque la última vez que vi menstruación fue en noviembre. Ustedes dirán: ‘Dios mío, demasiada información’; ¿pero saben qué? Este tema de la premenopausia, perimenopausia y menopausia hay que compartirlo, hay que hablarlo”, dijo.

“Sí, la última vez que vi mi menstruación, y lo recuerdo perfectamente porque fue uno de los momentos más espectaculares que he vivido en mi vida, fue en el Grammy y lo recuerdo porque fue ahí. Después de esa vez ya no ha regresado la menstruación a mi cuerpo”, resaltó la madre de la cantante Joaquina.

Camila, que ahora se dedica a su marca personal, recalcó que la menopausia debería ser un tema del que se hable con más frecuencia y tildó de “estupidez” y “ridiculez” censurar un momento de la vida que vivirán todas las mujeres adultas “sí o sí”.

Su proceso

Fue a través de sus historias en Instagram que Camila Canabal dio su opinión sobre el asunto que muchos prefieren evadir, pero que es inevitable al fin de cuentas.

“El cuento es que a mí me pegó muchísimo la premenopausia o la perimenopausia. Tengo casi 49 o, mejor dicho, tengo 48 años y en noviembre los 49… Desde los 44 hasta los 48 ustedes no se pueden imaginar mi malestar cada vez que me venía la menstruación y era grave porque siempre me quejaba con mi doctora y le decía que pasaba casi todo el mes mal, porque una semana entes de venirme la menstruación sentía como una baja de presión, una cosa horrible; luego me venía la menstruación y eran tres días de una cosa espantosa y muy abundante (risas). ¡Perdón!”, detalló.

Ahora, que tiene siete meses sin sangrado, asegura que se siente estupenda y que solo siente calorones que califica de “una vaina loca”, puesto a que la despiertan en la madrugada. Para combatir el insomnio, su médico le recomendó consumir magnesio, un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano.