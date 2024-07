Catherine Fulop dedicó emotiva carta a su hija el día de su boda

La cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala ya son marido y mujer. Tras seis años de noviazgo y un compromiso de varios meses, los novios pasaron al altar y se dieron el sí este fin de semana, un momento más que especial para los ahora esposos y para la orgullosa madre de la novia, la venezolana Catherine Fulop, quien dedicó una carta abierta para Oriana.

Vía redes sociales, la actriz de telenovelas como “Abigaíl” compartió una larga y emotiva reflexión, a propósito del importante paso que dio su hija con el delantero en la A. S. Roma y parte de la selección de fútbol de Argentina.

“Y llegó el gran día hijita!!!”, inició la misiva la caraqueña de 59 años, para luego admitir que no es buena escribiendo, “pero si sé que eres una parte esencial y super especial en mi vida y creo que este es un buen momento para decírtelo”.

Materialización del amor

El mensaje de Catherine Fulop se desbordó de recuerdos sobre sus primeras semanas de embarazo y los primeros años de vida de Oriana Sabatini, pero sobre todo sobre los enormes deseos de ser madre de una persona como la joven intérprete de música urbana.

“Te he soñado siempre, ya vivías en mi corazón, Oriana, eras parte de mis sueños y el día que supe estabas en camino, no te imaginas cómo mi corazón se aceleró. Crecías dentro mío y confieso que tenía mucho miedo… Era importante para mí amamantarte, pero no sabía si lo iba a lograr… te amamanté tres años… me hacía pensar que amamantarte desarrollaría en ti una sensibilidad superior, empatía, amorosidad hacia todos los seres de este mundo. Quería que fueras la mejor persona que nadie pudiera conocer…”, expresó la ahora influencer.

Y siguió: “Y un día llegaste. Cuando te tuve en mis brazos supe que eras mía. ¿Mía? El tiempo me diría rudamente que sólo la vida te prestaba un rato para poner luces en tu camino. Fuiste ese día la materialización del amor que me unió a tu papá. Fue muy fuerte mirar tus ojitos denim gris, te juro que eran como un gris azulado que trasmitían tanta pureza y armonía, no podía dejar de mirarte, te repito, eras la materialización del amor, ese amor intenso de papa y mío, fue sublime tenerte, eras nuestro amor. Ori es AMOR❤️”.

Una vida bella y llena de vértigo

Fulop destacó, además, que siempre estará para su hija y admitió que extrañará su casa llena del ruido que hacía la mayor de sus dos herederas, a quien describió como una joven “terremoto”, muy amiga de sus amigos, divertida y llena de sueños.

“La vida a tu lado ha sido realmente bella, llena de vértigo… Confío plenamente en la decisión que estás tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos, si Dios los bendice con esa dicha”, añadió.

Finalmente, Catherine Fulop envió un anhelo para su hija: “Deseo con todo mi corazón que Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. DIOS bendiga esta unión. Te amo para siempre hija mía. Mamá”.

La boda

El mensaje de la criolla sirvió de descripción para un reel que resumía la petición de mano que hizo el futbolista argentino a Oriana Sabatini. Fue en octubre de 2023 y frente a la Fontana di Trevi, en Italia, que Paulo Dybala le entregó “la roca” a su novia, tal como se puede ver en el video que colgó Catherine.

La familia Sabatini Fulop pidió a los invitados al enlace la máxima discreción con la boda, para evitar filtración de fotos, videos o información a la prensa y redes sociales. No obstante, La Nación de Argentina reseñó que la ceremonia se celebró en la idílica y exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

La radiante novia llegó con un poco de retraso al lugar, de brazo de su padre. De blanco impoluto, velo de tul y vestido largo, Oriana se inclinó por un look tradicional de Dolce&Gabbana; mientras que su esposo fue vestido por la sastrería italiana Battistoni.

El encargado de oficiar el matrimonio fue el mismo sacerdote que casó a los padres de la novia. “Lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente, quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, reveló tiempo atrás la flamante novia a LAM.