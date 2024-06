Colina conmovióen el Teatro Nacional

Oscar de Jesús Colina volvió a contagiar de magia interpretativa a un público cautivo, rendido a sus pies, en un abarrotado Teatro Nacional, donde ayer hizo un recorrido nostálgico y musical por su aclamado repertorio de éxitos.

Proveniente de la era de oro de la música urbana caraqueña de los años 80, el cantante demostró, una vez más, que está en plenas condiciones vocales y es capaz de mover las emociones del público tras interpretar viejos clásicos como “Si tú te vas”, “Amándote”, “Quién será”, “Sin salida”, “Qué vas a hacer”, “Tratándose de ti”, entre muchos otros.

Guitarra en mano, sobretodo negro y lentes oscuros, el sonido retro bramó entre las paredes del teatro que justo dentro de dos días cumple 119 años de construido, cuando abrió sus cortinas a las 4:40 minutos de la tarde para que, gratuitamente, los caraqueños pudieran disfrutar de la música de un artista formado entre Caracas y Londres, donde no solo aprendió de música y canto, sino que incursionó en el cine, arte puro y teatro hasta que en 1983 detonó su primer gran éxito Si tú te vas, con el que se introdujo en las listas de hits y se catapultó con una imagen andrógina al estilo de Boy George y Prince, muy en boga en ese momento de la música pop.

Gracias al acompañamiento de una poderosa banda liderada por el maestro Álvaro Falcón en la guitarra, coros y selección musical, Colina aprovechó para sorprender a los presentes con sus extraordinarias capaciedades artísticas al versionar algunos standard del rock and roll como “Stand by me” de Ben E King, “Don’t let me down” de The Beatles o “Knocking on heaven’s door” de Bob Dylan. Pero mucho más sorpresivo para los presentes fue escuchar la fuerza de su voz, y el impecable acompañamiento musical, al cantar el clásico bolero Amor gitano, infaltable en el repertorio latinoamaricano.

Colina advirtió que esta era la tercera vez que subía al escenario del Teatro Nacional y aprovechó la oportunidad, tras su cambio de look por una versión más playera, para agradecer al ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, presente entre el público.