Corina Smith celebró Sold Out en su concierto en Puerto Rico

Corina Smith está feliz y agradecida porque su show en Puerto Rico fue Sold Out. La cantante venezolana deleitó a todos sus seguidores en el concierto que forma parte de su gira “Triste pero siempre mami tour” que estuvo a casa llena.

“Puerto Rico: no tengo palabras para expresarles lo que significó el sold out de anoche para mí”, comenzó a escribir Smith en una publicación que compartió en Instagram.

“Primero que todo, TPSM cumplió un año de haber salido y hace un año exactamente estaba aquí en PR, confundida, sola, apunto de sacar el álbum”, agregó seguidamente.

Luego de esa experiencia en el país caribeño, la cantante, que ha recorrido con su gira mundial ciudades de Estados Unidos y Europa, se prepara para seguir cautivando a sus fans en Latinoamerica.

“Siempre mami”

La intérprete de “Carta a una fan” confesó que se sintió asustada y triste, pero siempre mami.

“Nunca imaginé que un año después estaría pasando una noche tan inolvidable con ustedes. Gracias por ir a verme, gracias por esperar en el calor, gracias por cantar tan duro, y gracias por dejarme ser parte de sus vidas con mi música”, dijo.

En el post compartido enfatizó que el álbum lo vivió y que lo escribió con el corazón roto después de llegar a un hotel sola. “Saqué mi apoyo, mi mini neumann y grabé con lágrimas cayendo en mi laptop. Grabé sin pensar que estaba haciendo, pero sabiendo que era lo único que podía calmarme porque es lo que amo y hasta eso me estaba partiendo el corazón”, recordó.

Asimismo, Corina agregó que cree que lloró en todos los hoteles de San Juan. “Pero nunca imaginé que hoy estaría del otro lado de esta historia y con una bendición tan grande que son ustedes en mi vida”, agradeció.

“No hizo falta”

Smith también recordó que muchos le dijeron que no podría vender boletos en Puerto Rico y mucho menos hacer un sold out.

“Hoy desperté con la vista de una isla que amo, mi segunda casa… sabiendo que el que no creyó en mí, no hizo falta. No sé cómo explicar lo qué significa ver para atrás y querer decirle a la Cori en ese lobby del Hotel San Juan: tranquila, todo estará bien”, aseveró.

Corina Smith destacó que escuchar al público corear “Triste pero siempre mami” era lo que le hacía falta.

“Ahora siento que pase lo que pase los tengo a ustedes y ustedes a mí. Como dice ‘Carta a una fan’, nosotros nos entendemos”, concluyó.