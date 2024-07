Coro de Manos Blancas recibe elogios por participación en video de Coldplay

La actriz española María Valverde, esposa del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, manifestó su orgullo por los recientes logros del Coro de Manos Blancas. El ensamble de intérpretes con déficit auditivo del Sistema de Coros y Orquestas de Venezuela destaca actualmente en el más reciente video de la banda británica Coldplay.

“No tengo palabras para expresar mi gratitud, mi orgullo y mi admiración. Gracias, Coro de Manos Blancas y El Sistema por haberme dejado estar a vuestro lado durante estos dos años inolvidables donde he podido vivir muy de cerca vuestro crecimiento. Me siento profundamente feliz por todos vosotros”, señaló la intérprete, quien debutó como directora con el documental ‘El canto de las manos’, aun por estrenar y centrado en la referida agrupación.

“Gracias Chris (Martin, frontman de Coldplay), Natasha Ofili (actriz) y todo el equipo de Coldplay por creer en ellos para acompañaros en este fascinante viaje, #feelslikeimfallinginlove, y multiplicar así, juntos, el mensaje transformador del arte”, destacó seguidamente la artista de filmes como ‘Libertador’ (Alberto Arvelo, 2013), ‘Guernica’ (Koldo Serra, 2016) y ‘Fuimos canciones’ (Juana Macías, Netflix; 2021).

En Grecia

El video de ‘Feelslikeimfallinginlove’ (Feels Like I’m Falling in Love; Siento que me estoy enamorando) debutó el pasado 1° de julio en las plataformas digitales y a la fecha, acumula más de tres millones de reproducciones en YouTube. El tema del clip forma parte del décimo álbum de estudio de Coldplay, titulado ‘Moon Music’, que llegará a las plataformas digitales el 4 de octubre.

El audiovisual, en un elegante blanco y negro, fue dirigido por Ben Mor, quien anteriormente trabajó con la banda en el videoclip para “Hymn For The Weekend”, que destaca la participación de Beyoncé.

El clip se filmó en Atenas, Grecia, en el odeón de Herodes Ático, donde el grupo actuó frente a una audiencia de fans invitados a través de las redes sociales de la banda. La actriz, escritora y cuentacuentos Natasha Ofili, quien utiliza su propia interpretación del lenguaje de señas estadounidense para ‘feelslikeimfallinginlove’. sirve de narradora en el clip, acompañada por miembros de la sección Gestual (con déficit auditivo) del Coro de Manos Blancas, la agrupación líder del Programa de Educación Especial (PEE) del Sistema.

Gustavo Dudamel y María Valverde durante el rodaje del videoclip en Atenas. Cortesía Instagram @soylavalverde

Conexión entre artistas

“Ensañarle al Coro de Manos Blancas la coreografía de la canción fue algo fenomenal, porque compartimos una conexión como personas sordas. Artistas sordos que trabajan junto con otros artistas sordos, lo cual es algo crucial porque cuando ellos ven a alguien como yo empiezan a creer en que ellos pueden llegar a convertirse también en eso. Mi experiencia creativa, el cómo empoderé al coro a liderar y también su pasión, fue lo que crearon esta artísticamente hermosa coreografía visual, y fue muy poderoso”, comentó

Natasha Ofili sobre su trabajo con el ensamble venezolano.

“Hermoso”; “Esto es increíble! Nunca había visto un ejemplo tan hermoso de inclusión en un video musical. Estoy sin palabras. Un enorme agradecimiento a todo el equipo que ha reunido todo esto, por elevar a la comunidad de discapacitados en su conjunto. Nuestra bandera ondea inmensamente alta”; “¿Pero qué maravilla es esto? Posiblemente, el videoclip más bonito de la banda”; y No es solo un video, es un MENSAJE. Vivimos en un mundo hermoso rodeado de gente inspirada. Nuestro objetivo es descubrir su belleza oculta. Gracias, Coldplay por seguir mostrándonos esta belleza en muchas cosas simples del día a día!, son algunos de los mensajes que le dejaron a la agrupación londinense en Instagram.

Orgullo y emoción

Asimismo, muchos internautas venezolanos se mostraron conmovidos por el logro del Coro Manos Blancas. “Orgullo”; “Sin palabras la emoción me embarga”; y “Profundamente conmovida y agradecida con el maestro Gustavo dudamel y la banda Coldplay por darnos este maravilloso regalo, por el bello mensaje que transmite el video, por la inclusión, por darnos ejemplo de que el amor, la igualdad y la unión son base fundamental para un mundo más justo donde la paz sea nuestro objetivo. Llore de felicidad al ver el video”, expresaron en IG.

Con relación al documental dirigido por María Valverde, hay que destacar que este sigue la vida de Jennifer, Gabriel y José, tres músicos venezolanos con deficiencia que tienen que superar diversas adversidades para hacer realidad la ópera ‘Fidelio’, de Beethoven, en su primera puesta en escena en lengua de signos, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Se espera que el filme, que se rodó durante un año entre Caracas y Los Ángeles, se presente próximamente en importantes festivales de cine.