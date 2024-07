Danny Ocean: “No saben cuántas canciones le he escrito a Venezuela”

Mientras triunfa en el mundo con su disco ‘Reflexa’, Danny Ocean se propone lanzar un EP con temas dedicados a Venezuela. El cantante y productor caraqueño, que cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, destacó que con esto busca desahogar todos sus sentimientos hacia el país.

“El tema de vivir fuera del lugar donde nací siempre ha sido mi fuente de inspiración, de hecho hay un proyecto ahorita que estoy loco por sacarlo y es simplemente desahogar todas estas canciones acumuladas, que son escritas para ella (Venezuela)”, señaló el vocalista en el pódcast ‘99%’, conducido por los youtubers venezolanos Abelardo Chahwan e Isra de Corcho.

Ocean, cuyo nombre completo es Daniel Alejandro Morales Reyes, destacó que estos temas van dirigidos a todos los venezolanos, sin distinción. “Mi música siempre ha sido lo más abierta posible para que todo el mundo pueda (conectarse). También incluso la gente que no es venezolana y pueda asociarla con sus temas del día a día, pero la semilla viene de eso”, señaló el intérprete, que consiguió ubicar en número uno de la cartelera Billboard Latin Airplay su tema ‘Amor’.

Para ella

“Quiero sacar ese sentimiento que tengo de un lado muy personal. Quiero sacarlo porque necesito desahogarme un chin, por las cosas que me ha tocado vivir personalmente… Pero sí, no saben cuántas canciones le he escrito a Venezuela, o a veces estoy escribiendo una canción de amor y termino asociándola con ella”, apuntó Danny Ocean, que admite que siempre piensa y le habla al país como a una mujer.

Aunque el artista, de 32 años de edad, no contó muchos detalles del proyecto, sí reveló que se trata de un EP (un mini álbum). “Es un universo de canciones acumuladas que tengo.. Y no tengo fecha porque no depende ya de mí. Estoy ahí justo peleando a ver qué hay”, comentó.

“Ya lo entregué, ya pasé el balón a la mezcla y estoy esperando… Hay muchos colegas venezolanos involucrados en este proyecto. Hay canciones que produje yo… Siempre estoy coproduciendo desde un ángulo ejecutivo”, destacó Ocean, que se encargó solo de componer, producir y grabar sus primeros discos.

Entre los mejores de 2024

Con relación a su más reciente trabajo, ‘Reflexa’, su cuarto disco de estudio, hay que destacar que este fue incluido en la lista de los Mejores álbumes latinos de 2024 de la revista Billboard.

“Quizás el álbum más personal de Danny Ocean hasta la fecha. El cantautor venezolano brilla sonora y líricamente en ‘Reflexa’. En la producción de 1 pistas, Danny, que ha descrito su música como pop del futuro, navega a través de la vida de los temas más relacionables – angustia, lujuria, amor y el deseo de vivir auténticamente como uno mismo – con un sonido pop elevado que se fusiona con electro e incluso influencias de Oriente Medio”, destacó la publicación en la selección, que ubica al venezolano en el lugar 11 (en el primer lugar aparece Peso Pluma con ‘Éxodo’).

Captura de pantalla: Instagram @billboardlatin