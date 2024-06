Diveana: “Estoy reinventándome”

Diveana comenzó su carrera artística en los 80, en su Maracaibo natal, siendo una adolescente. Y, para algunos, cuando optó por lanzarse como solista, si se hubiese dedicado más, se habría convertido en una figura muy importante dentro del mundo del merengue, no solo en Venezuela sino en Latinoamérica.

Aunque junto a su nombre hay títulos tan importantes como “Tus ojos“, “Lo que siento contigo” o “Me falta todo”, entre muchos otros y sin nombrar los de su etapa con Los Melódicos, su carrera tuvo un alto cuando decidió convertirse en madre. Su hijo mayor ya supera los 20 años y la menor está por graduarse de bachiller.

Así que a Diveana, en estos momentos, le queda tiempo para retomar su carrera, como lo ha hecho en los últimos tres años. El 20 de mayo lanzó en Spotify y su canal de YouTube un playlist con el cual, además de recordar momentos icónicos de su carrera, le rinde homenaje a gente como Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Francheska, Selena y Lisa M.

También estrena una sesión en vivo con Los Aviadores, la cual presentaron la semana pasada en Caracas, y recopila el Free Cover de sus hits, uno de los más escuchados de la mencionada plataforma.

Además de esto, la merenguera se prepara para subirse el 14 de junio a la tarima donde Omar Enrique celebrará su 30 aniversario, en el Poliedro. Y, si se concreta, se unirá a finales de año con Karina, Elisa Rego y Kiara en el show Venezuela es mujer. “Esto me tiene entusiasmada, porque es un show hermoso”.

—¿Cuando da una mirada a su trayectoria, habría hecho algo diferente?

—Mucha gente pensó que me retiré, pero no. Me mantenía trabajando en sitios nocturnos. Después fui mamá y ahora estoy de regreso.

—¿En qué punto de su carrera se encuentra?

—Estoy reinventándome. Me encuentro muy feliz cuando trabajo porque la gente me recibe con mucho cariño, canta todas mis canciones, me anima a seguir.

—¿Cómo se prepara para estar por primera vez en el Poliedro?

—Estoy muy relajada y emocionada. Estoy segura de que va a ser buenísimo. Hay mucha gente emocionada, pues no se imaginan a tantos artistas compartiendo con él.

—¿Por qué no hay tantas merengueras?

—No sé cuántas seremos en el mercado del merengue, pero sí creo que sería bonito empezar a unirnos y hacer cosas juntas como lo hacen los reguetoneros. Siempre los ves que anuncian cosas y se unen. Este tema lo estuve hablando, hace poco, con Miriam (Cruz) y planeamos hacer algo. Ojalá podamos hacerlo dentro de poco.

—¿Sus hijos siguieron sus pasos?

—A los dos les gusta la música. Mi hijo toca la guitarra y está decidido a estudiarla en la Universidad. Mi hija también estoy segura de que se irá por algo dentro del mundo del espectáculo.

—¿Han pensado en hacer algún tema en conjunto?

—Tengo un año pensando en hacer algo, con video y todo, con ellos. Se los propuse y les encantó la idea.