Fernando Carrillo: “Volywood ya es un hecho”

El actor venezolano Fernando Carrillo regresó al país, luego de cumplir una temporada en México, donde fue uno de los conductores del programa” Vence a las estrellas”, junto a la española Candela Márquez.

Según relató el otrora galán de telenovelas, el formato constó de 60 episodios. “Está dirigido a la familia y cuenta con un equipo de tres invitados que reta a los animadores. Estuvieron, entre otros, Chiquinquirá Delgado, Gabriel Soto y Liz Vega. En dos semanas al aire se ha convertido en el favorito de TelevisaUnivisión”, dijo.

Este proyecto le sirvió para retornar al mercado mexicano, del cual había sido, según dijo en varias ocasiones, vetado.

A su retorno al país, Fernado Carrillo, quien reside en Lechería, en el estado Anzoátegui, aseguró que viene dispuesto a retomar unos proyectos que van desde la salida al aire del canal Lechería TV, hasta impulsar Volywood, la industria venezolana del cine con sede en la isla de Margarita.

Foto: Luis Graterol/ Archivo Fotográfico/ GÚN

—¿Qué significó para usted volver a trabajar en Televisa después de tanto tiempo?

—Es mi forma de darle un bypass al injusto bloqueo que me aplicaron por haber opinado políticamente. Por expresarme, por decir a quién apoyo. Me castigaron injustamente, pero siento que ese programa me abre muchas puertas, ya que, actualmente, en la TV mexicana hay una nueva generación. Estoy triste por (el productor) Nicandro Díaz, quien me había prometido que me llevaría nuevamente a hacer telenovelas.

—De esos proyectos que tenía previstos en Venezuela cuál retomará?

—Estoy esperando producir en el canal. Ya tenemos los permisos para operar, pero estamos afinando porque tenemos que competir con el el streaming, que se ha convertido en rey. Lo primero que haremos será la serie, “Pasión rebelde”, en la que hago un profesor de un conservatorio. También quiero hacer un late night.

Pero lo más importante es que será una serie pensada en darle oportunidad a todos los jóvenes músicos talentosos. A muchos compañeros del medio.

—¿Convocará a sus adversarios?

—A todos mis colegas. Incluso a quienes han hablado mal de mí, como a aquellos que me han utilizado para tener éxito. Lo único que les pido es que respeten mi forma de pensar, como yo respeto las de ellos. Creen que haciéndome daño se lo hacen a Venezuela y no es así.

—¿Y lo que iba a construir en Margarita?

—Seguimos trabajando en la industria cinematográfica. Es de inclusión. Cuento con el apoyo del pueblo y de muchos ministros del país. Volywood es un hecho y, con el trabajo en equipo, nos traerá muchas satisfacciones a todos.

—¿Por qué decidió residenciarse en Lechería y no en Caracas?

—Siempre me ha gustado el mar. Viví dos años en Malibú, también en Cancún y en Tulum. Además, mi esposa es de allá y mi hijo Milo tiene cerca a su abuela y a toda su familia materna.