Fabiana Rodríguez: “Mis 30 llegaron de la forma más inesperada”

Como a muchas personas, a Fabiana Rodríguez le preocupaba llegar a los 30 años por toda una variedad de cosas. Sin embargo, ahora, al iniciar su tercera década de vida, está muy lejos de enfrentar una crisis existencial y se confiesa relajada, ilusionada y preparada para lo que se le presente.

“Mis 30 llegaron de la forma más relajada e inesperada, viendo el partido en extra tiempo, sin estar arreglada, sin muchas pretensiones, pero con lo más importante, mi familia, mucho amor y torta para celebrar”, contó en Instagram la modelo venezolana, quien representó al Distrito Capital en el Miss Venezuela 2021.

La hija del periodista Eduardo Rodríguez Giolitti señaló también en sus historias que completar una nueva vuelta al sol viendo la final de la Copa América, que cerró con el triunfo de Argentina, era algo “que no estaba en los planes”. Y reveló: “Yo tenía mi profiterol preparado para mañana (lunes), pero en vista de los acontecimientos nos adelantamos”.

Foto: captura de pantalla Instagram @fabisrn

Con ganas de comenzar

A continuación, la también comunicadora social habló de los temores que tenía de dejar la etapa de veinteañera. “Esta edad que siempre me generó mucha ansiedad en cuanto a los planes, metas y sueños que se supone que tenía que haber logrado, me agarró con mucha gratitud y ganas de comenzar esta década fluyendo y viviendo al máximo, pero sin planificar con base en las expectativas de presión sino en esas que realmente ilusionan, permitiéndome aprovechar y sorprenderme a la vez”, expresó.

La maniquí, que hace unas semanas culminó un muy bien planificado viaje por Europa, añadió sobre su momento vital: “Más que lista para los 30”.

En su publicación, Fabiana Rodríguez también compartió un video del momento en que le cantaron el cumpleaños feliz frente a una gran torta con una única vela. “Tema de conversación principal: ¿quién me puso Sofía de segundo nombre? Deseos de mi familia: mucha salud, cero alergias, cero arañas”, comentó la hija del periodista Eduardo Rodríguez Giolitti.

Inesperado

Previamente, en sus historias, admitió que no se esperaba completar una nueva vuelta al sol viendo la final de la Copa América de fútbol, que cerró con el triunfo de Argentina.

El comentario de Rodríguez, quien también ha dado sus primeros pasos como presentadora televisiva, resonó de manera muy positiva entre sus seguidores de la citada red social.

“Gran mensaje Fabiana. Dios Bendiga tu vida y cada uno de tus sueños”; “Jajaja, bello videoo. Feliz cumple y todo lo lindo para ti. Fabi”; “Que linda Fabi, eres una mujer maravillosa, centrada, con un gran corazón. Segura estoy que todas las peticiones de tu corazón serán cumplidas, porque te lo mereces”; “”Felicitaciones por esos 30, Dios te bendiga y conceda muchos más”; y “Bienvenida a los 30”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.

“Con energía y en paz”

Cabe destacar, que tras su paso por el Miss Venezuela, Fabiana Rodríguez ha aprovechado la visibilidad que le dio el concurso para compartir mensajes de positivismo corporal y espiritual, resaltado también la importancia de cuidar la salud mental.

“Friendly reminder (recordatorio amistoso): no te estreses tanto por tener el cuerpo para el verano, para el viaje a la playa, para la boda de tu amiga. Trabaja por un cuerpo con el que te sientas bien, con energía y en paz, lo demás viene solo. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo y sigo trabajando en no desviarme en el camino, así que aprovecho para compartirlo contigo”, destacó a inicios de este mes.